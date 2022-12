Savona. Dall’8 ottobre, giorno del debutto stagionale, contro la De Akker Team, la Bper Rari Nantes Savona ha giocato 18 partite ufficiali tra Coppa Italia, Champions League, Serie A1 ed Euro Cup. Per quest’ultima competizione, mercoledì scorso, ha affrontato vittoriosamente l’Ortigia, giocando un match molto dispendioso sul piano fisico.

L’incontro con la Distretti Ecologici Roma, squadra che lotta per restare in Serie A1, poteva rappresentare un’insidia anche per la stanchezza accumulata in questi due mesi ad alta intensità. “In casa abbiamo fatto tante partite sotto il nostro livello – sottolinea Alberto Angelini -. L’unica buona è stata quella di mercoledì con l’Ortigia. Chiaramente deriva dal fatto che quasi tutte le partite in casa sono venute dopo un impegno di coppa oppure dopo un turno infrasettimanale come quella col Quinto di mercoledì. La nostra squadra, purtroppo, è corta: non abbiamo tante riserve che possono sostituire quelli che giocano un po’ di più”.

“Quando qualcosa non gira benissimo il ritmo scende un po’, oppure, come oggi, gli arbitri sono stati indecorosi: hanno cercato in tutti i modi, all’inizio, di tenere in partita la Roma – afferma l’allenatore della Rari Nantes -. Aggiungendo i nostri errori, può succedere che la partita sia un po’ più complicata del previsto. Ma non trattandosi del Recco o del Brescia, prima della gara ho detto che mi sarei aspettato una partita difficile, che si può risolvere alla fine, punto a punto. La nostra mentalità è quella di continuare sempre lo stesso a spingere, provarci e prendere quello che viene. Questo hanno fatto i ragazzi”.

Così come accaduto nella precedente partita casalinga di campionato, col Salerno, i biancorossi non hanno approcciato la gara con la giusta convinzione. “Già prima della partita li ho avvertiti perché mi basta guardarli in faccia – dice Angelini -. Ovviamente mercoledì hanno dato tutto per fare una partita di un certo spessore con l’Ortigia; però i cali di tensione, nella nostra squadra, sono dovuti al non rispettare il nostro gioco, non per mancanza di rispetto degli avversari. Se non rispettiamo il nostro gioco, qualsiasi avversario per noi può essere pericoloso e oggi purtroppo si è verificato di nuovo. Hanno vinto, sono stati bravi e l’hanno portata a casa attraverso le difficoltà, quindi è esperienza che entra”.

La Rari è chiamata tre trasferte consecutive, l’ultima delle quali a Catania, dato che l’Ortigia non potrà giocare il ritorno degli ottavi di Euro Cup nella propria vasca. “Non vedo nessun vantaggio nel giocare in un campo o nell’altro – dichiara il tecnico biancorosso -. Le piscine sono uguali; forse è meglio anche per loro perché all’aperto l’acqua è fredda e si allenano in una piscina normale. Mercoledì impegno proibitivo; ad Anzio di nuovo difficile perché verremo da una trasferta a Brescia e faremo un’altra trasferta. Poi ci sarà la trasferta con l’Ortigia, complicata per la stanchezza per gli impegni fuori casa ma con un leggero vantaggio nel punteggio che dobbiamo dimenticarci. Poi chiuderemo l’anno solare ancora con l’Ortigia in casa. Quindi due settimane belle calde e interessanti, belle da giocare”.

Serie A1: l’incontro tra Bper Rari Nantes Savona e Distretti Ecologici Roma

Dopo sette giornate di campionato, con 18 punti conquistati, la Rari Nantes Savona fa parte del terzetto di squadre che condivide la seconda posizione. “I bilanci si fanno a fine stagione – conclude Angelini -. Fa piacere quando giochiamo bene; fa meno piacere quando giochiamo un po’ sottotono. I ragazzi sono seri, la società lo è ancora di più: questo è l’unico bilancio che faccio attualmente. Poi vedremo cosa succederà”.