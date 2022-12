Raccolta differenziata a Carcare, dal 27 al 31 dicembre la distribuzione dei sacchetti e dell’eco-calendario

Carcare. Nella settimana dal 27 al 31 dicembre, dalle 8 alle 14.30, presso l’ecosportello sito sotto i portici della sede comunale in piazza Caravadossi a Carcare verrà effettuata la distribuzione delle forniture per la raccolta differenziata dei rifiuti: saranno a disposizione i sacchetti per la raccolta differenziata e l’eco-calendario per l’anno 2023.

Il programma della distribuzione è il seguente: martedì 27 dicembre verranno forniti i materiali ai cittadini con cognomi dalla A alla D; mercoledì 28 ai cittadini con cognomi dalla E alla N; giovedì 29 dicembre ai cittadini con cognomi dalla O alla Z; venerdì 30 e sabato 31 a tutti i cittadini che non sono andati nella giornata dedicata.

Presso l’ecosportello è possibile inoltre richiedere informazioni riguardanti la raccolta differenziata dei rifiuti. Durante il ritiro del materiale si ricorda a tutti di evitare per quanto possibile gli assembramenti e di mantenere le distanze minime di sicurezza.