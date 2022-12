Quiliano, il bilancio del sindaco: “Passi avanti, un anno intenso vissuto tra emergenze e interventi di sviluppo”

Quiliano. “Un anno intenso, con importanti e significativi risultati per la città di Quiliano. Passi in avanti sulle tematiche della portualità, delle opere pubbliche, della promozione turistica e culturale del territorio, dell’outdoor”. È questa l’analisi che traccia il sindaco Nicola Isetta, al termine di un 2022 “denso di iniziative, tappe percorse, momenti di crescita””

“Chiudiamo un anno rivelatosi molto intenso” dichiara il primo cittadino, “e contraddistinto da numerosi impegni che ci hanno visti coinvolti sotto vari fronti. Abbiamo inevitabilmente svolto questo lavoro, e continuiamo a farlo, alternando la più efficace gestione delle emergenze intervenute (eventi metereologici, pandemia e caro bollette /energia), la gestione ordinaria della vita amministrativa e la realizzazione della nostra progettualità di prospettiva per lo sviluppo del nostro territorio e delle offerte e servizi erogati dal nostro Comune. Non ci fermiamo quindi alla sola ordinaria amministrazione, ma portiamo avanti la nostra linea volta alla valorizzazione della tradizione e alla necessaria innovazione amministrativa. Tutto questo viene sviluppato in una dinamica attiva e collaborativa con i Comuni del nostro comprensorio per la costruzione di un percorso economico sostenibile sul piano sociale, imprenditoriale, occupazionale e ambientale.” “Nel corso del 2022 si è ulteriormente consolidato il ruolo di Quiliano nel sistema portuale savonese” aggiunge il sindaco Isetta.

“È stato infatti firmato un nuovo protocollo di intesa tra i sindaci di Savona, Quiliano, Vado Ligure, Bergeggi, Albisola Superiore e Albissola Marina per lo sviluppo portuale sul territorio. Si tratta di una conquista importante ottenuta durante il nostro mandato amministrativo, perché per la prima volta, dopo tantissimi anni di oblio, la città di Quiliano è rientrata a far parte delle linee progettuali correlate alla portualità savonese, aprendo un rapporto nuovo e significativo con l’autorità di sistema “Ports of Genoa””.

“Segnalo inoltre” evidenzia il primo cittadino “l’avvenuto avvio dei lavori di restauro e riqualificazione di Villa Maria, interamente finanziato con i fondi del progetto “Bellezz@” – Ministero della Cultura, come pure l’affidamento in corso dei lavori di messa in sicurezza del Rio Santo, rientranti all’interno del PNRR. Sono altresì proseguite le ulteriori opere di somma urgenza dovute alle alluvioni del 2019 e del 2021, per le quali abbiamo ottenuto finanziamenti statali per circa 4 milioni e 600mila euro. Inoltre nel corso del 2022 Quiliano ha dato una grande importanza allo sport e alla manutenzione gestione degli impianti sportivi: si tratta di un obiettivo non solo sportivo, ma soprattutto sociale che mira all’aggregazione di bambini e ragazzi, alla condivisione e alla possibilità di fare sport nel proprio territorio. Lo sport rappresenta un simbolo di identità per la città, un senso di appartenenza e di attaccamento al territorio, ma il suo ruolo sociale è elemento fondamentale per poter indirizzare i giovani e trasmettere loro valori e insegnamenti.”

“Abbiamo raggiunto un risultato importante per tutta la città il 21 dicembre scorso” prosegue il sindaco di Quiliano. “Con la partecipazione all’asta pubblica indetta dal tribunale di Savona, abbiamo acquisito al patrimonio comunale l’immobile ex sede della S.M.S. Aurora di Valleggia per una spesa di 178.975 euro. Riteniamo che questa sia una scelta rivolta al futuro, e di notevole importanza, finalizzata a sviluppare e valorizzare le opportunità di nuovi e ulteriori servizi funzionali all’interesse pubblico per la comunità quilianese.”

“Grazie all’impegno finanziario e all’attività scolta nelle sue diverse funzioni,” continua Isetta. “l’attività dei Servizi Sociali ci ha consentito di rispondere in modo efficace ed organizzato alle tematiche delle vecchie e nuove problematiche ed emarginazioni sociali. Evidenzio la nuova attività messa in campo da questa Amministrazione Comunale sui buoni affitto, che ora possono contare su rilevanti contributi aggiuntivi della Regione Liguria. Inoltre, attraverso i buoni spesa e gli sgravi tributari elaborati, siamo riusciti a dare adeguate risposte alle famiglie e alle piccole e medie imprese del nostro territorio. Un rilevante ruolo sociale sul territorio è stato svolto anche dalla Farmacia Comunale, che svolge pure le funzioni di prenotazione CUPA e sta garantendo, tra l’altro, la vendita a prezzo scontato dei tamponi a favore dei cittadini quilianesi.”

“Un lavoro importante è stato sviluppato” prosegue il primo cittadino “nel completamento del percorso di digitalizzazione della rete dei servizi comunali. È ormai attivo lo sportello telematico con tutte le funzioni previste, sia per le pratiche amministrative di qualsiasi tipo, sia per gli appuntamenti, sia per l’erogazione dei vari servizi. È altresì disponibile presso l’ufficio anagrafe il servizio di rilascio dell’identità RAO-SPID, erogato gratuitamente per tutti i nostri concittadini. Abbiamo avviato anche il nuovo sito internet istituzionale della Città di Quiliano, aggiornato alle disposizioni di AGID (Agenzia per l’Italia Digitale)”

“È stata inoltre sviluppata” dichiara il sindaco di Quiliano “una serie di progetti importanti e significativi relativi alle politiche dell’infanzia, dei giovani e sui servizi collegati all’attività scolastica. Nel 2022 è stato eletto il nuovo Consiglio Comunale delle ragazze e dei ragazzi e conseguentemente il nuovo sindaco e vicesindaco. Ci tengo altresì a sottolineare l’esperienza positiva sviluppata assieme agli studenti delle classi 4^D e 5^D dell’Istituto Ferraris-Pancaldo di Savona e con la testata “Quilianonline” per ricordare il 77° anniversario della Liberazione attraverso il progetto “Murales resistenti”.”

“Nel corso del 2022 è stato inoltre avviato l’importante progetto del MUSAQ – Music & Street Art Quiliano Contest” aggiunge il primo cittadino. “Si tratta infatti di una grande manifestazione nazionale dedicata alla street art e alla musica emergente rivolta ai giovani artisti. Iniziativa rivolta prevalentemente ai giovani e per i giovani. Il tema della prima edizione era la lotta al cambiamento climatico, l’Obiettivo 13 dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Con un ricco programma che ha visto realizzare murales, concerti musicali, un convegno ed una serie di iniziative di sensibilizzazione, sono stati coinvolti importanti personaggi, associazioni ed enti tra cui il CIMA, il CERSA, il Circolo degli Inquieti, l’associazione E20, e con la straordinaria presenza di Marco Paolini e Lorenzo Monguzzi.”

“Sempre nell’ambito delle tematiche ambientali,” dichiara Isetta, “sottolineo il rapporto positivo e costruttivo svolto con la Rete dei Comuni Sostenibili sia attraverso le schede di monitoraggio sulle attività delle politiche di sostenibilità sia partecipando al progetto “Comuni Sostenibili On the Road”: è infatti imminente la diffusione su YouTube di un ampio documentario dedicato a Quiliano, al suo territorio e alle eccellenze locali.”

“Un significativo passo in avanti nella programmazione degli eventi turistici e culturali si è registrato sempre nel corso del 2022” aggiunge il primo cittadino di Quiliano. “In primo luogo voglio ricordare il “Premio Città di Quiliano – Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”, svoltosi stavolta presso il Parco di San Pietro in Carpignano, e che ha visto il coinvolgimento e la premiazione di noti artisti del panorama nazionale. A condurre l’edizione 2022 è stato infatti Massimo Cotto, giornalista, conduttore di VirginRadio, già direttore artistico di Area Sanremo 2021. Tra gli ospiti che si sono esibiti dal vivo segnalo Cristiano Godano, leader dei Marlene Kuntz, il cantautore Mauro Ermanno Giovanardi, già leader dei La Crus, e Paolo Archetti Maestri (Yo Yo Mundi). Un altro appuntamento importantissimo è stato quello dell’edizione della rassegna “Quiliano Cinema”, svoltasi presso il Teatro Nuovo di Valleggia, con la partecipazione di Paolo Ruffini, Steve della Casa, Luc Merenda, Neri Parenti e Oscar Prudente. È proseguito inoltre il progetto Mail Art, attraverso il “Padiglione Ucraina” allestito presso la sala consiliare, sotto il coordinamento di Ruggero Maggi, con il coinvolgimento di oltre 500 artisti da tutto il mondo.”

“Ulteriori interventi sviluppati sono stati il ciclo “Villeggendo”, ambientato nei giardini delle ville storiche di Quiliano, aperte per la prima volta al pubblico, e che ha visto la partecipazione di scrittrici di fama nazionale come Nadia Terranova e Michela Tilli” prosegue Isetta. “Il Teatro Nuovo di Valleggia ha inoltre ospitato l’evento “Parole & Musica” con la presentazione degli ultimi romanzi, ad ambientazione musicale, di Massimo Cotto e Leonardo Colombati.”

“Il 2022 di Quiliano è stato quindi contraddistinto da parole chiave come la cultura, lo spettacolo e le tradizioni. A questi si aggiungono il buon cibo e i vini” spiega il sindaco. “Mi riferisco alle rassegne Quiliano Mercato Natura, Ulivagando, e alla Festa dell’Albicocca di Valleggia: eventi, questi, che confermano la tradizione secolare dell’agricoltura quilianese. Vanno altresì ricordate le rassegne “Quiliano in Fermento” (con il borgo storico di Quiliano trasformatosi in un’affascinante isola pedonale) e “Granaccia e dei Rossi di Liguria”, svolta sotto il coordinamento del consorzio “Vite in Riviera”, con il supporto dell’Enoteca regionale ligure. La Città di Quiliano ha partecipato in modo fattivo e importante all’edizione 2022 del Salone Agroalimentare 2022 Finale Ligure e, quale unico Comune della Liguria, ha preso parte su invito espresso alla fiera “U Turisimu Campagnolu” di Filitosa (Corsica). Sempre nel corso del 2022 va evidenziata l’avvenuta apertura a Quiliano della nuova sede dell’Agro Birrificio Altavia.”

“Un’altra parola chiave per Quiliano nel 2022 è l’outdoor” conclude il sindaco Nicola Isetta. “Dopo il completamento della fase di digitalizzazione e geolocalizzazione dei percorsi esistenti, sono stati aggiunti due sentieri in più nel territorio quilianese che andranno ad accrescere maggiormente la fitta rete escursionistica, fondamentale per chi predilige le escursioni e ama immergersi nella natura. Dal centro di Quiliano Borgo e di Roviasca si può infatti intraprendere due percorsi di collegamento diretto con l’Alta Via dei Monti Liguri per scoprire e vivere un turismo lento e sostenibile. Attraverso i rapporti con “Val Bormida Outdoor” e i GAL, si prevede inoltre di incrementare queste attività, fondamentali per lo sviluppo futuro del sistema economico locale quilianese. Tutta l’offerta territoriale della Città di Quiliano è inoltre disponibile e consultabile sul nuovo sito turistico, che ha già ottenuto un numero elevatissimo di contatti e visualizzazioni. Un ruolo significativo in questa fase di sviluppo è svolto dal nuovo ufficio IAT (Informazioni attività turistiche), avviato nel 2022, e che permetterà di arricchire e sviluppare l’offerta complessiva del territorio di Quiliano, attraverso il suo patrimonio paesistico, ambientale, nell’ottica di un turismo sostenibile di entroterra, a pochi minuti dal mare.”