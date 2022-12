Querce da sughero alla Natta a Celle, il sindaco: “Non è un’area tutelata”

Celle Ligure. “Non è una sughereta, non è un parco e non è un’area tutelata il luogo oggetto della segnalazione del consigliere di minoranza, ma un’area boscata, un bosco ceduo coniferato in cui sono presenti alcune sughere con piccole conifere, lecci e roverelle”. Interviene il sindaco Caterina Mordeglia dopo la segnalazione di abbandono e degrado da parte del consigliere indipendente di opposizione, Jacopo Abate, che ha organizzato anche un incontro per trovare soluzioni insieme alla cittadinanza, per domani mattina, 4 dicembre.

“La quercia da sughero censita nell’elenco degli alberi monumentali non si trova nell’area boscata di proprietà comunale bensì nella vicina proprietà privata. Il cartello che indica la pianta tutelata è stranamente posizionato lontano dalla quercia monumentale: provvederemo a ricollocarlo. Come accade per tutte le segnalazioni, abbiamo provveduto alla verifica dello stato di fatto e siamo intervenuti per una prima sommaria sistemazione. In sede di sopralluogo è stato evidente che la maggior parte delle piante presenti sono spontanee, cresciute naturalmente, senza interventi da almeno 20 anni se non oltre”.

Abate ha sottolineato lo stato di abbandono dell’area della Natta, per quanto riguarda la vegetazione, gli alberi ma anche gli arredi danneggiati: “Per gli interventi successivi invieremo richiesta agli organi competenti secondo quanto prevedono le norme in materia e, dopo aver avuto l’assenso necessario, concluderemo la sistemazione dell’area boscata – aggiunge il primo cittadino che continua – La nostra amministrazione ha dimostrato interesse e sensibilità nella valorizzazione del territorio e del verde pubblico. Ecco alcuni esempi: la riqualificazione del giardino Fratelli Figuccio; il nuovo giardino in via Primo Maggio con tavoli e panche; la nuova area verde alla Costa (bonificando un’area abbandonata) creando uno spazio di incontro all’aperto per la comunità. In via Lavadore abbiamo ripulito un’area piena di rifiuti, oggi diventata un piccolo orto dato in comodato gratuito”.

“Abbiamo realizzato il ‘Sentiero delle 7 chiese’, anello di 30 chilometri recuperando antichi tracciati di cui abbiamo previsto la manutenzione nel tempo. Abbiamo rinnovato le aiuole del centro e delle passeggiate facendo costante manutenzione. Abbiamo iniziato la pulizia delle arcate dell’Aurelia partendo dai Piani verso il Convento. Abbiamo rinnovato i giardini dei Piani in via Genova, non solo nei giochi ma anche per il verde. Abbiamo effettuato la manutenzione delle aree gioco nelle frazioni, regimato le acque in due frazioni, provveduto al taglio dell’erba e alla pulizia delle griglie con regolarità non solo nel centro ma anche nelle frazioni, effettuato la manutenzione annuale della Pineta Bottini. E poi, il giardino Mezzano che sta per essere riaperto come area verde con baby pit stop unitamente all’Unicef”.