Qatargate, Campomenosi (Lega): “Esclusi da risoluzione comune. Pe persevera nella vergogna”

Strasburgo. “Alla Lega e al gruppo Identità e Democrazia è stato impedito, arbitrariamente e in maniera del tutto immotivata, di firmare la risoluzione comune di condanna sul caso Qatargate redatta in questi giorni dai gruppi del Parlamento Europeo”. Così in una nota il capo delegazione della Lega al Parlamento Europeo Marco Campomenosi.

“Dopo riunioni, incontri e trattative alle quali abbiamo partecipato attivamente portando il nostro apporto di idee – spiega -, la maggioranza del Parlamento Europeo si rende nuovamente protagonista di una ignominia antidemocratica, escludendoci da un documento che abbiamo contribuito a scrivere. Il cordone sanitario, vergognosa onta di questa legislatura, si ripresenta, portato avanti da quelle forze di sinistra che proprio oggi sono al centro degli scandali e in nessuna posizione per dare lezioni”.

“Anziché estromettere gli europarlamentari di Lega e gruppo Id, democraticamente votati ed eletti da milioni di cittadini europei, forse la sinistra farebbe meglio a ripensare un cordone sanitario contro i sacchi di banconote e i tentativi di corruzione dai regimi”, conclude Campomenosi.