Qatar 2022, dopo una partita epica Argentina campione del mondo: battuta la Francia ai rigori

Doha. Una partita entusiasmante che ha visto l’Argentina avere la meglio e raggiungere il titolo di campione del mondo di calcio. Per la terza volta nella storia, in Qatar la nazionale albiceleste conquista il titolo battendo 3-2 la Francia dopo i calci di rigore al termine di una finale epica. Protagonisti assoluti Mbappé, autore di una tripletta, e Messi con una doppietta. Tre i penalty concessi tra tempi regolamentari e supplementari, due alla Francia e uno all’Argentina.

Primo episodio decisivo dopo 22 minuti: Di Maria dribbla Dembelé che lo stende, dal dischetto parte Messi che non sbaglia contro Lloris e regala il vantaggio ai suoi. I bleus non riescono a reagire e al 36esimo un contropiede bruciante dei sudamericani porta lo juventino Di Maria a segnare per la seconda volta. Si va al riposo sul 2-0 e l’impressione è che il match sia a senso unico.

Ma al 79esimo, dopo un secondo tempo tutto di marca argentina, l’episodio che riapre la gara: Otamendi butta giù Koulo Muani in area di rigore, l’arbitro Marciniak concede giustamente il tiro dal dischetto, Mbappé trasforma. Passa un minuto – è l’81esimo – e di nuovo Mbappé compie il miracolo ricevendo palla da Coman: 2-2, argentini ammutoliti e francesi che agguantano clamorosamente i supplementari.

La successiva mezz’ora è un condensato incredibile di spettacolo e occasioni da gol. Al 108′ il tiro di Messi è respinto oltre la linea da Varane, l’arbitro consulta il Var e convalida la rete. Ancora una volta sembra finita, ancora una volta arriva la sorpresa: Montiel tocca di mano in area, Marciniak non ha dubbi e Mbappé di nuovo non ha esitazioni. È il 118esimo minuto, si va ai rigori

I primi tiri sono di Messi e Mbappé, entrambi a segno. Decisivi sono gli errori di Dybala e Tchouameni. E decisivo è il gol di Montiel che chiude una gara destinata a restare sui libri di storia del calcio.

Per l’Argentina è la terza coppa del mondo dopo quelle del 1978 e del 1986, quest’ultima sollevata da Diego Armando Maradona. Oggi, a trentasei anni da quella vittoria, la Selección torna in vetta all’Olimpo del calcio. Missione fallita, invece, per Didier Deschamps: l’allenatore transalpino, se avesse avuto la meglio, avrebbe eguagliato il record dell’Italiano Vittorio Pozzo con due mondiali vinti di fila.