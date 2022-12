Pietra Ligure campione d’inverno: Dominici e Varaldo stendono la Sampierdarenese

SAMPIERDARENESE 1 (31′ Argeri) – PIETRA LIGURE 2 (57′ Dominici, 76′ Varaldo)

90′ Triplice fischio. Vince il Pietra Ligure!

85′ La Sampierdarenese prova ad attaccare ma senza impensierire Vernice.

80′ Fiorucci per Cadenasso tra i locali.

76′ Pietra avanti con Varaldo. Punizione battuta lunga da Insolito. Sul secondo palo Varaldo calcia al volo realizzando un gran goal.

75′ Rovere costringe Mastrogiovanni al fallo tattico. Ammonito il difensore genovese.

73′ Pisano cambia il riferimento avanzato. Dominici out, dentro Blanstein.

70′ Contropiede Pietra. Odasso da buona posizione calcia addosso a Lo Vecchio.

62′ Burdo per Bruni nei locali.

61′ Rovere calcia bene. Lo Vecchio para in tuffo.

57′ Pareggio Pietra. A seguito di un corner, la palla finisce nei pressi del secondo palo. Dominici riesce a insaccare.

56′ Azione insistita del Pietra Ligure. Dominic calcia contro la traversa a portiere battuto.

51′ Fiorucci per Costa nella Sampierdarenese.

47′ Si riparte.

Secondo tempo

45′ + 2 Duplice fischio.

42′ Andreetto ferma la ripartenza di Argeri. Ammonito. Poco dopo giallo anche per Chiarabini.

37′ Pietra a un passo dal pari. D’aprile da due passi di testa spara addosso a un Lo Vecchio sempre reattivo.

31′ Argeri show! Parte dal centrocampo lato destro, salta due uomini in corsa e fa partire una bordata che non lascia scampo a Vernice.

28′ Discesa di Rovere. Appoggio per Insolito. Palla alta.

20′ Pietra Ligure sempre pericoloso. Rovere da pochi passi calcia a botta sicura. Palla alta sulla traversa.

18′ Ci prova Puddu di testa su un cross dalla sinistra. Fuori.

16′ Sfortunato rimpallo in fase di impostazione. Costa ne approfitta e serve Argeri in area. Vernice esce bene e mura la conclusione.

12′ Intervento scivolato di Signorastri su Insolito in area. Proteste degli ospiti per la mancata assegnazione di un corner.

7′ Ancora Pietra pericoloso. Rovere ruba palla e con un paio di dribbling punta l’area avversaria. Tocco laterale per Dominici. Tiro respinto da Lo Vecchio. Il portiere para anche la ribattuto di Odasso.

5′ Azione personale di Insolito che si incunea in area e da pochi passi calcia sul primo palo. Lo Vecchio fa buona guardia e mette in angolo.

1′ Partiti.

Primo tempo

Pietra Ligure: 1 Vernice, 2 Andreetto, 3 Pili, 5 Ayalas, 7 Insolito, 8 Puddu, 9 Dominici, 10 Rovere, 15 D’Aprile, 16 Varaldo, 17 Odasso. A disposizione: 12 Duberti, 4 Asteggiante, 6 Corciulo, 11 Mehmetaj, 13 Vignone, 14 Guaraglia, 18 Ballone, 19 Bolia, 20 Blanstein. Allenatore: Pisano.

Sampierdarenese: 1 Lo Vecchio, 2 Firrarello, 3 Pittaluga V, 4 Signorastri, 5 Bruni, 6 Mastrogiovanni, 7 Chiarabini, 8 Morani, 9 Costa, 10 Argeri, 11 Cadenasso. A disposizione: 12 Massone, 13 Burdo, 14 Fiorucci, 15 Salmaso, 16 Fassi, 17 Magliocco, 18 Figura, 19 Porcu. Allenatore: Pittaluga R.

Terna arbitrale: Giovanni Tanzella di La Spezia coadiuvato da Santina Delfino di Genova e Luis Xavier Bautista Romero di Genova

Genova. Il Pietra Ligure chiude l’anno allo stadio “Morgavi” di Sampierdarena con l’obiettivo di mantenere il primo posto e, al contempo, di mettere pressione alla Praese, la più diretta inseguitrice. La squadra di Mario Pisano guida il girone con 34 punti, vincendo oggi i biancocelesti si porterebbero a +5 sulla Praese, costretta ai box per il rinvio causa neve del match contro la Carcarese. Gli avversari odierni sono da prendere però con le molle. La neopromossa formazione di mister Roberto Pittaluga sembra non aver patito il salto di categoria, come testimoniano i 22 punti conquistati in quattordici giornate, bottino che vale il quinto posto in classifica.