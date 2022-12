Promozione, la Carcarese respira con le doppiette di Brignone: “Avanti così”

Carcarese nel segno del “2”. Due vittorie in due scontri chiave per la salvezza. I 2 a 0 contro Golfo Dianese e Ospedaletti sono firmati dalle doppiette del bomber Francesco Brignone.

“Sono molto contento per me stesso perché mi piace segnare e voglio continuare a farne”, commenta. La prima punta non è il suo ruolo prediletto ma l’attaccante biancorosso sta trovando ora con continuità la via della rete: “Abbiamo fatto fatica a fare goal in passato, speriamo di continuare così per fare un bel campionato”.

A margine della gara vinta contro l’Ospedaletti, è intervenuto anche il promettente compagno di reparto di Brignone, Luca Bianchi. Queste le dichiarazione dell’esterno d’attacco ex Priamar Liguria:

L’ultima partita stagionale della Carcarese sarà contro la Praese, seconda della classe.