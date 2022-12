Promozione, ancora doppietta di Brignone: la Carcarese vince con l’Ospedaletti

OSPEDALETTI – CARCARESE 0-2 (18’ e 48’ Brignone)

49’ Triplice fischio

48’ Canaparo serve Gavarone che in area tira addosso al portiere

47’ Salva sulla linea la conclusione di Basso

45’ 4 minuti di recupero

42’ Canaparo per Bianchi

39’ Esce tra gli applausi Brignone, al suo posto Gavarone

32’ Giallo anche per Gagliardi

31’ Nella ripresa diversi fuorigioco fischiato all’attacco biancorosso

29’ Ferrari primo ammonito del match, per trattenuta su Bianchi

27’ È il turno di Bertoni, entra per Prina

20’ Andrea Alasia rileva Cassini

19’ Azione personale di Foti che serve al limite Cassini, il numero sette tenta il tiro, ma Mombelloni con un diagonale perfetta si oppone

18’ Rientro dopo l’infortunio per Basso: prende il posto di Dematteis

17’ Lancio di Prina per Brignone che a campo aperto vede Brizio fuori dai pali e tenta il pallonetto: balistica da migliorare, la palla finisce sul fondo

14’ Promo cambio per mister Chiarlone: Alò prende il posto di Revello

6’ Doppio cambio per l’Ospedaletti: escono Siberio e Manno per Rambagallo e Foti

3’ RADDOPPIO! Filtrante di Bonifacino per Brignone che di destro firma il bis biancorosso e la sua doppietta personale

1’ Via alla ripresa, stessi 22 in campo

SECONDO TEMPO

46’ finisce il primo tempo

45’ Conclusione tesa dalla distanza di Schillaci, di poco a lato

40’ Occasione sfumata per la Carcarese: Brignone serve sul secondo palo Dematteis che, tutto solo, da posizione ravvicinata con il mancino non centra lo specchio della porta

38’ Sulla sinistra Brignone lascia sul posto il difensore e la mette in mezzo per l’inserimento di Bianchi che calcia: conclusione deviata dal difensore

34’ Rischio per la Carcarese: punizione di Schillaci sul secondo palo, dove Manfredi di testa riesce ad anticipare Calvini

26’ Cassini dal limite dell’area la mette per Russo che da posizione ravvicinata, disturbato dal difensore, spara alto

18’ GOOOOOOL! Mischia in area, Bianchi finisce a terra su un dubbio fallo, la palla arriva a Brignone che a porta vuota infila il vantaggio biancorosso

17’ Su corner incornata di Revello, di poco a lato

16’ Lancio di Bonifacino per Brignone che tocca corto per Revello: controllo e conclusione dal limite dell’area, Brizio manda in angolo

12’ Traversone dalla destra di Brignone per Dematteis che in area, tutto solo, di testa manda sul fondo

10’ Bell’azione sulla destra con Mombelloni che si libera dell’avversario e scambia con Prina, sulla linea di fondo tenta il cross ma per due volte viene rimpallato dalla difesa

5’ Punizione dalla destra per l’Ospedaletti: Schillaci serve Alemmano che, da posizione centrale, controlla e calcia, conclusione alta

2’ Carcarese schierata con il solito 4-3-3, l’Ospedaletti risponde con un 3-4-3

Si parte puntuali, Carcarese con la tradizionale maglia a righe biancorosse, Ospedaletti con la divisa bianconera

Ospedaletti. Partita importante in ottica salvezza nel girone A di Promozione. Oggi, al Ciccio Ozenda, si affrontano Ospedaletti e Carcarese, rispettivamente la quattordicesima e decima forza del campionato. Fischio d’inizio alle ore 14.30.

I biancorossi, che hanno dimostrato il loro valore prevalentemente in trasferta, oggi vogliono replicare la vittoria dello scorso turno, la prima in campionato al Corrent, arrivata con la Golfodianese. Un pari invece per gli orange, che mancano i tre punti dallo scorso 16 ottobre quando si imposero sulla Baia Alassio. Gli unici due successi per la squadra di Espinal sono infatti arrivati proprio tra le mura di casa: oltre che con i gialloneri, gli imperiesi sono riusciti a battere anche il Celle Varazze al debutto in campionato. Poi 4 pareggi e 7 sconfitte.

Ad accumunare le due squadre, oltre all’obiettivo salvezza, un pessimo rendimento del reparto offensivo: la Carcarese è il peggior attacco del girone con 11 gol segnati, l’Ospedaletti ne ha realizzato solo uno in più.

FORMAZIONI

CARCARESE: Giribaldi, Bonifacino, Mombelloni, Manfredi, Spozio, Moretti, Revello, Prina, Dematteis, Brignone, Bianchi. A disp.: Delfino, Alò, Basso, Bertoni, Canaparo, Croce, Gamba, Gamba, Freccero, Gavarone. All. Loris Chiarlone

OSPEDALETTI: Brizio, Mano, Russo, Calvini, Ferrari, Gagliardi, Cassini, Alemanno, Alasia G., Schillaci, Siberio. A disp.: D’Alessandro, Alasia A., Ramella, Rambagallo, Foti, Prete. All. Josè Espinal

ARBITRO: Vittorio Semini di Albenga

ASSISTENTI: Lorenzo Trucco di Imperia e Silvano Salvestrini di Albenga