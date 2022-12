Pietra Ligure. La squadra di Pisano e quella di Espinal si incontreranno questa sera alle 20 presso lo stadio Giacomo De Vincenzi. Per entrambe si tratterà dell’ultimo appuntamento in Coppa Italia, essendo state eliminate precedentemente, ma non è ciò che importa in questa occasione.

Infatti l’ingresso per gli spalti sarà ad offerta libera e l’intero incasso devoluto interamente in beneficienza, più precisamente verso la pubblica assistenza “Pietra Soccorso“.