Promozione “A”: Legino-Bragno LIVE: è scontro salvezza al Ruffinengo

Risultato: Legino 1-1 Bragno (25’ Moretti, 87’ Pescio)



Termina così 1-1 un match frizzante.

Al 94’ Semperboni cerca la prodezza balistica direttamente da punizione, ma Negro fa buona guardia abbassando la saracinesca.

Al 93’ Saviozzi viene ammonito.

Al 91’ Monni lanciato per errore da Sadiku trova soltanto l’esterno della rete.

L’arbitro comanda 5 minuti di recupero.

Al 90’ Saviozzi prende il posto di Lorenzo Negro, il Bragno prova a riportarsi in vantaggio.

All’87’ esplode di gioia il Ruffinengo. Pescio dà ragione a Tobia girando sul secondo palo uno splendido suggerimento: è 1-1 a tre minuti dalla fine!

All’85’ Monni ha un’altra chance per chiuderla. Ma ancora una volta al Bragno non riesce l’appuntamento con lo 0-2.

All’84’ Marini manca incredibilmente l’appuntamento con il gol appoggiando sopra la traversa a porta spalancata: incredibile chance fallita dagli ospiti!

All’81’ entrambi i tecnici provano a giocarsi gli ultimi jolly dalle panchine. Uruci prende il posto di Del Nero per il Legino, dentro Cerato per Galiano nel Bragno.

All’80’ Macagno viene colpevolmente lasciato libero di controllare in area di rigore e di calciare, ma Negro con un intervento prodigioso salva i suoi alzando la conclusione sopra la traversa.

Al 73’ mister Monte favorisce l’ingresso in campo di Marini al posto di Agate.

Al 72’ Dorno prova la botta dal limite dell’area, ma anche in questa circostanza il pallone termina alto.

Al 69’ Macagno prova a sorprendere Negro con una conclusione dalla distanza la quale però termina fuori misura.

Al 68’ Pescio subentra a Donna, Legino ridisegnato completamente a trazione offensiva.

Al 65’ gli ospiti rispondono con l’ingresso in campo di Monte il quale preleva Ghibaudo.

Al 58’ mister Tobia opta per operare la prima sostituzione del match: Doci prende il posto di Vezzolla, i verdeblú rafforzano l’attacco.

Al 53’ Galiano cerca la rete di prima intenzione, ma Pastorino sul primo palo fa buona guardia bloccando il suo tentativo.

Al 51’ il Legino recrimina per un possibile calcio di rigore non concesso, ma l’arbitro non è dello stesso avviso ammonendo Del Nero per simulazione.

Al 49’ Di Noto compie un intervento duro ricevendo il cartellino giallo.

Alle 16:02 il direttore di gara comanda la ripresa delle ostilità. Nessun cambio tra le file delle due squadre, si riparte dagli stessi undici dei primi 45’.

Termina così 0-1 un primo tempo divertente soprattutto nell’ultima mezz’ora, una sfida per il momento decisa dal maggior cinismo del Bragno di mister Monte.

Al 47’ Monni viene ammonito dopo aver compiuto un fallo tattico.

L’arbitro comanda 3 minuti di recupero.

Al 44’ il Bragno spinge ancora mettendo in apprensione la difesa locale che tuttavia, in qualche modo, riesce a spazzare.

Al 41’ Piu guida il contropiede del Legino irrompendo in area di rigore, ma Negro fa buona guardia deviando un corner la sua conclusione.

Al 35’ Vezzolla compie un fallo tattico venendo ammonito.

Al 33’ Monni calcia a giro da posizione defilata: pallone sul fondo, brivido per il Bragno!

Al 31’ torna a farsi vedere il Legino con Macagno, ma Negro non si fa sorprendere respingendo la sua conclusione.

Al 28’ sono ancora gli uomini di Monte a spingere alla ricerca del raddoppio, ma in questa circostanza la difesa verdeblù riesce a fare buona guardia.

Al 25’ si sblocca il match. Moretti splendidamente imbeccato da un compagno si trova a tu per tu con Pastorino fulminandolo: è 0-1 Bragno al Ruffinengo!

Al 24’ Di Martino direttamente da punizione sfiora di un niente il palo alla sinistra di Pastorino: che brivido per il Legino!

Al 17’ Piu a giro spaventa ancora la formazione ospite, ma il pallone sfiora soltanto l’incrocio dei pali perdendosi sul fondo.

Al 16’ Donna suona la carica per il Legino con una conclusione dalla distanza, ma il suo tentativo termina fuori misura.

All’8’ ritmi blandi e poco spettacolo in campo, le due squadre sentono l’importanza della posta in palio.

Alle 15:01 l’arbitro comanda l’inizio della sfida.

Le formazioni

I padroni di casa allenati da Fabio Tobia scendono in campo con Pastorino, Garzoglio, Semperboni (C), Donna, Perria, Sadiku, Vezzolla, Dorno, Macagno, Del Nero e Piu.

A disposizione ci sono Valenti, Revello, Pescio, Garbarini, Diarra, Uruci, Doci, Latini e Tobia.

Gli ospiti guidati da mister Fabrizio Monte rispondono con N. Negro, Ghibaudo, Puglia, L. Negro, Di Noto, Majid, Monni, Agate, Gagliano, Di Martino (C) e Moretti.

In panchina si accomodano Calcagno, Brusco, Binello, Freccero, Saviozzi, Marini, Cerato e Monte.

Presentazione

Savona. Oggi allo stadio “Fiorenzo Ruffinengo” va in scena Legino-Bragno, gara valevole per la tredicesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Entrambe le squadre sperano nei tre punti per allontanare i bassifondi della classifica.