Prima Categoria. Gioia Letimbro! I gialloblù impongono al Savona la prima sconfitta in campionato

LETIMBRO 2 (30′ Ottonello, 32′ aut Quintavalle) – SAVONA 0

Successo storico e meritato per la Letimbro. La squadra di mister Maurizio Oliva supera gli striscioni di mister Ermanno Frumento costringendoli alla prima sconfitta in campionato. Da quando il Savona è capitolato nelle categorie minori, mai una squadra del comune era riuscita a batterlo. Vittoria figlia dei due goal segnati nella prima frazione di gioco e di un approccio alla gara decisamente migliore. Il Savona ha messo in mostra i propri limiti una volta chiamato a fare la partita. Il messaggio mandato, suo malgrado, dalla squadra è chiaro: urgono rinforzi per provare a vincere un campionato che vede come grande protagonista il Quiliano&Valleggia, formazione che ora ha sei punti di vantaggio sui biancoblù.

95′ Triplice fischio, vince la Letimbro!

91′ Tiro di Moscino, Cerone blocca a terra.

90′ Ammonito Marrapodi. Cinque i minuti di recupero, ultime speranze per il Savona di evitare la prima sconfitta. La Letimbro pregusta un successo storico.

86′ Letimbro pericolosa con Zignego, che calcia a pochi passi da Porta. Il portiere biancoblù respinge con i piedi

85′ Il Savona reclama un tocco di mano irregolare in area. Bergonzi non concede il penalty.

Scorre il tempo e la Letimbro continua a gestire abbastanza bene il doppio vantaggio. Il Savona prova a sfruttare l’abilità del difensore Matarozzo nelle giocate aeree schierandolo in avanti.

81′ Esposito calcia sul secondo palo dove Matarozzo riesce a calciare a tu per tu con Cerone ma spedisce a lato.

79′ Fuori Aglietto tra i padroni di casa. Al suo posto entra Zignego. Nel Savona, fuori Sofia, al suo posto Marrapodi.

75′ Bel tentativo di Fasce, che si gira dal limite e calcia forte verso la porta. Palla alta, con Cerone in controllo.

73′ Albanese per Molinari nella Letimbro. Frumento manda in campo Moscino per Quintavalle.

69′ Tentativo di girata di Matarozzo in area respinto da un difensore di casa.

68′ Pallone calciato da Esposito pericolosamente in mezzo all’area. Nessun giocatore del Savona riesce a deviare. Palla sul fondo.

66′ Giallo per Bozzo, falloso su Sofia. Lo stesso Bozzo lascia il campo, gli subentra Nocerino.

64′ Ammonito Sofia, che ferma irrogalarmente un tentativo di contropiede della Letimbro. Squadra di casa molto stretta, difficile per il Savona trovare varchi.

60′ Scontro Cerone-Rapetti, il portiere gialloblù rimane a terra. Poi, il gioco riprende regolarmente.

58′ Emergono i limiti del Savona in fase di impostazione, anche se la formazione di Frumento sta tenendo il pallino del gioco e provando seppur più con la forza dei nervi che delle idee a impensierire Cerone.

55′ Testi lascia il posto a Giusto nella Letimbro.

54′ Savona a un soffio dal goal. Esposito scende sulla sinistra e mette in mezzo per Rapetti. La punta da terra si rialza e calcia a botta sicura da pochi passi. Palla di poco fuori.

52′ Ammonito Murialdo, che aveva già preso un cartellino in precedenza. Espulso, Letimbro in dieci. Oliva corre ai ripari togliendo Ottonello e inserendo Mencacci

49′ Savona all’arembaggio. Corner che termina al limite, da dove Apicella fa partire un tiro che finisce di poco alto sulla traversa.

46′ Il Savona riparte con Rapetti al posto di Brema. Biancoblù subito aggressivi nel tentativo di chiudere la Letimbro nella sua metà campo.

Secondo tempo

45+4′ Il primo tempo si chiede con un calcio di punizione calciato verso il centro dell’area dal Savona conclusosi con un nulla di fatto. Un’ottima Letimbro chiude la prima frazione meritatamente in vantaggio.

45′ Di Roccia mette un pallone alto in area. Cerone si lascia scappare la sfera ma riesce in un secondo tempo a rifarla sua.

44′ Partita che si preannuncia difficile per il Savona, squadra abituata a gestire e a difendere per ripartire ma ora chiamata a fare la gara.

40′ Porta pesca lungo Sofia. Bel controllo in area. Conclusione respinta da Crino, bravo nel non farsi saltare.

39′ Cerone esce con i pugni respingendo un pallone messo in mezzo dal Savona. Fino a questo momento la Letimbro si è fatta preferire per gioco e determinazione.

32′ Raddoppio Letimbro! Cross di Russo. Quintavalle devia di testa non lasciando scampo a Porta.

30′ Letimbro in vantaggio! Sul secondo calcio d’angolo di fila, la palla rimane in area. Dopo un batti e ribatti, la palla finisce tra i piedi di Ottonello. Il trequartista fa partire un gran tiro che non lascia scampo a Porta riscattando così alla grande l’errore dal dischetto.

29′ Cross di Bozzo. Testa di Aglietto. Conclusione deviata. Corner per la Letimbro. Angolo che viene rimesso sul fondo dalla difesa del Savona.

22′ Sofia prova l’incursione centrale. Molinari lo sbilancia da dietro, ammonizione per il numero otto della Letimbro.

20′ Ancora un bel tiro di Russo indirizzato verso l’angolino basso. Porta respinge e Matarozzo libera l’area.

19′ Giunti a questo punto, una buona Letimbro che prova a colpire o cercando gli esterni o attraverso le sponde di Aglietto. Il solido Savona invece: non ruba l’occhio ma si registrano già due occasioni per i biancoblù.

17′ Savona vicino al vantaggio. Esposito indirizza sul secondo palo un calcio di punizione dalla destra. Apicella indisturbato non riesce a inquadrare la porta.

15′ Palla fuori! Ottonello apre troppo il compasso e spedisce a lato. Porta aveva intuito. Brividi per il Savona.

14′ Rigore per la Letimbro! Calcio d’angolo battuto corto, Ottonello si incunea in area e prova il cross. L’arbitro giudica irregolare il tocco di braccia di un difensore biancoblù.

11′ Savona pericoloso: Quintavalle riceve un cross sul secondo palo. L’attaccante controlla e calcia da buona posizione, salvataggio provvidenziale di un difensore gialloblù. Sul corner seguente, la palla esce dall’area e perviene a Fasce. La conclusione del nuovo acquisto termina abbondantemente alta.

10′ Nota arbitrale: il direttore di gara è un figlio d’arte, io padre è infatti l’ex arbitro di Serie A Mauro Bergonzi. Per quanto concerne la gara, il Savona non ha ancora calciato verso Cerone. In precedenza, il tentativo di Aglietto dal limite è stato ribattuto dalla difesa.

7′ Letimbro propositiva, Russo al limite riceve uno scarico e batte a rete. Porta blocca a terra.

6′ La prima conclusione è di Aglietto, ma la palla finisce abbondantemente alta.

5′ Prime fasi di studio. La Letimbro gioca con la difesa a quattro ma imposta a tre alzando uno dei due terzini. Classicissimo 4-4-2 come di consueto per il Savona.

1′ Si parte. Letimbro e Savona schierano i nuovi acquisti Testi e Fasce. Letimbro in maglia gialla con inserti blu. Classica divisa bianca e blu a bande verticali per gli ospiti.

Primo tempo

Ennesima stracittadina per il Savona. La squadra di Ermanno Frumento non ha ancora perso il questo campionato: cinque pareggi e cinque vittorie nelle prime dieci di campionato. Per continuare la corsa al primo posto, al momento occupato dal Quiliano&Valleggia, squadra con tre punti di vantaggio prima di questa giornata. La Letimbro, dal canto suo, ha bisogno di punti per non trovarsi invischiata nelle zone pericolose della classifica.

Letimbro: 1 Cerone , 2 Murialdo, 3 Crino, 4 Belmonte, 5 Rossetti, 6 Bozzo, 8 Molinari, 9 Testi, 23 Aglietto, 10 Ottonello, 11 Russo. A disposizione: 12 Venturino, 7 Zignego, 14 Albanese, 15 Nocerino, 16 Penna, 17 Mencacci, 18 Giusto, 19 Valdora, 20 Pelosin. Allenatore: Oliva.

Savona: 1 Porta, 2 Fancellu, 3 Esposito, 4 Di Roccia, 5 Apicella, 6 Matarozzo, 7 Sofia, 8 Cavallaro, 9 Quintavalle, 10 Brema, 11 Fasce. A disposizione: 12 Barbara, 13 Fontana, 14 Moscino, 15 Marrapodi, 16 Rapetti, 17 Lanzarotti. Allenatore: Frumento.

Arbitro: Christian Bergonzi di Savona