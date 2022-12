Prima Categoria: lo Speranza esonera Gerundo, vicino il Girgenti-bis

Si separano le strade dello Speranza e di mister Mario Gerundo. All’indomani della sconfitta 5 a 1 contro l’Albissole, il club del presidente Bruno Bruzzone ha deciso per optare per l’esonero dell’esperto allenatore savonese.

In pole per sedere sulla panchina dei rossoverdi c’è mister Davide Girgenti. Dovrebbe mancare soltanto l’ufficialità per rivedere il panchina il tecnico che in estate aveva salutato lo Speranza per approdare al Savona. Avventura con gli Striscioni terminata anzitempo in concomitanza con il subentro dell’attale proprietà romana.

Questo il comunicato pubblicato dalla società: “La società ASD Speranza 1912 comunica di aver sollevato Mario Gerundo dall’incarico di allenatore responsabile della prima squadra. Al tecnico vanno i ringraziamenti per la serietà e la professionalità dimostrate durante il periodo di lavoro nel club e un grande in bocca al lupo per le avventure future”.