Prima Categoria: l’Albissole tessera Jacopo Ghigliazza

Gradito regalo di Natale per mister Carlo Sarpero. L’Albissole ha infatti tesserato l’esperto centrocampista Jacopo Ghigliazza. Il classe 1991 ha disputato la prima parte di stagione in Eccellenza con la maglia dell’Arenzano.

Centrocampista di qualità, Ghigliazza ha vestito maglie importanti arrivando fino alla Serie D. Numerose le squadre in cui ha militato, come: Savona, Arenzano, Lavagnese, Asti, Sestrese, Sestri Levante, Valenzana, Casale, Vado, Finale, Varazze e Albissola, nella stagione 2015/2016 culminata con la vittoria del campionato di Promozione sotto la guida di Monteforte.

“Torna a vestire la nostra maglia dopo l’ultima esperienza con l’Arenzano, scendendo per la prima volta in Prima Categoria. Un altro rinforzo per la nostra squadra nella speranza ci possa aiutare a recuperare posizioni in classifica e lottare fino all’ultimo per la promozione”, scrive il club che, dopo un inizio di campionato sprint, ha visto la squadra perdere diverse posizioni in classifica.