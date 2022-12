Prima Categoria, la Veloce ci ha preso gusto: Venturi riprende il Multedo allo scadere

Anche le vie del calcio sono infinite. Riecheggiava già il de profundis – per rimanere in tema – sulla giovanissima Veloce dei mister Musso e Ceraolo. Comprensibile dopo nove sconfitte in nove partite. Nel giro di quattro giorni, invece, due pareggi che riaccendono un lumicino.

Dopo il pareggio contro la Vadese nel recupero di mercoledì, oggi la formazione granata ha impattato 1 a 1 sul campo del Multedo grazie al goal siglato da Venturi praticamente sul gong. Un’iniezione di fiducia che proietta la squadra direttamente al match di settimana prossima contro il Città di Cogoleto, sfida che potrebbe clamorosamente rilanciare i granata in classifica. Tra l’altro, la formazione granata potrebbe ottenere i tre punti a tavolino relativi alla gara d’esordio persa contro la Letimbro, per via del giocatore gialloblù “tesserato con errore” e sul quale la Federazione ha deciso di essere inflessibile.

Mister Musso aveva detto proprio a IVG, prima della nona sconfitta contro la Spotornese, di essere certo che qualche punto lo avrebbero ottenuto. La salita è ancora ripidissima, ma il risultato di oggi potrebbe aprire vie impensabili solo sette giorni fa e far sperare di poter provare a lottare per approdare ai play out.

Nell’altro anticipo, l’Olimpic ha superato 2 a 0 lo Speranza. Successo che riscatta i genovesi, i quali avevano disputato un’ottima gara contro il Savona la scorsa settimana senza però ottenere punti. Fra un’ora, il terzo anticipo della giornata vedrà di fronte Spotornese e Masone.

La classifica aggiornata: Quiliano&Valleggia 23; Masone, Pra’ FC e Savona 20; Speranza 18; Spotornese 17; Albissole 14; Multedo 13; Vadese 12; Letimbro 10; Olimpic 9; Città di Cogoleto 8; Priamar Liguria 7; Veloce 2.