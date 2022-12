Prima Categoria: iniziativa virtuosa del Plodio, consegnati doni al reparto Pediatria del San Paolo

Come ogni Natale, ormai da qualche anno a questa parte, proviamo a regalare un pizzico di gioia e serenità a chi non ha la fortuna di passare le feste a casa insieme ai propri parenti. Sappiamo che non è molto, sappiamo che si può fare sempre di più, ma garantiamo che questo pensiero è stato fatto con il cuore. Un grazie speciale va a tutto lo staff del reparto di pediatria dell’ospedale San Paolo di Savona per averci accolto e per tutto quello che, quotidianamente, fanno ai nostri piccoli malati, speriamo che la nostra visita e il nostro piccolo pensiero sia stato gradito. A noi, venirvi a trovare, ha scaldato il cuore! Buon Natale da tutta l’Asd Plodio 1997