Prima Categoria: Fabio Gallo è il nuovo difensore del Plodio

Primo rinforzo invernale per il Plodio. Il direttore sportivo Fabio Abate ha inserito in organico il difensore Fabio Gallo.

Centrale classe 2001, proviene dal New Bragno in Promozione. Cresciuto nelle giovanili della Cairese, ha iniziato con i biancoverdi a muovere i primi passi in prima squadra. Ora approda in biancoblú, motivato e carico per la nuova avventura.

“Sono contento e pronto – dichiara Gallo – darò il massimo per aiutare la squadra a conquistare la salvezza”. Sarà un battesimo di fuoco con i nuovi colori visto che il Plodio sarà impegnato sul campo della capolista San Francesco Loano.