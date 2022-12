Prima Categoria “B”, Savona e Vadese per chiudere l’anno in bellezza: segui la cronaca LIVE del match

Risultato: Savona 0-2 Vadese (24’, 32’ Romeo) [Live]

Al 45’ arriva il duplice fischio dell’arbitro. Termina così 0-2 un primo tempo dominato dalla Vadese, una prima frazione in cui gli azzurrogranata sono riusciti a portarsi sul doppio vantaggio mostrando un calcio frizzante e divertente.

Al 42’ si segnala molto nervosismo in campo con un acceso scambio di battute tra i giocatori del Savona e la panchina ospite.

Al 36’ una trattenuta costa ad Avanzi un cartellino giallo.

Al 32’ è calcio spettacolo al Briano. Romeo di testa trasforma in oro uno splendido suggerimento di D’Anna: è 0-2 Vadese!

Al 28’ la Vadese gioca a memoria arrivando a far tremare la traversa con uno scatenato Romeo: che brivido per i padroni di casa!

Al 25’ Brazzino subentra a Bruzzone: mister Frumento corre ai ripari.

Al 24’ la Vadese trova immediatamente il vantaggio. Romeo direttamente da punizione sorprende Porta fulminandolo sul primo palo: è 0-1 Vadese al Briano!

Al 21’ ecco la probabile svolta del match. Fancellu da ultimo uomo interviene su Incorvaia stendendolo: cartellino rosso e Savona in 10, il direttore di gara ha giudicato la dinamica chiara occasione da rete!

Al 20’ Rapetti ci prova direttamente da punizione, ma il suo tentativo termina di poco a lato: brivido per Provato!

Al 17’ i tifosi del Vecchio Delfino fanno sentire tutto il proprio dissenso nei confronti di Massimo Cittadino: continuano a ripetersi cori di contestazione indirizzati al presidente.

Al 12’ la Vadese si fa vedere dalle parti di Porta con il destro di Romeo, attento però l’estremo difensore biancoblù.

Al 4’ Quintavalle prova a trasformare in oro la seguente punizione, ma Provato non si fa sorprendere alzando sopra la traversa.

Al 3’ la Vadese eccede immediatamente con l’agonismo e il direttore di gara si dimostra impassibile: ammonito Mandaliti a causa di un’irregolarità.

Alle 14.28 l’arbitro comanda il calcio d’inizio.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da mister Frumento scendono in campo con Porta, Fancellu, Esposito, Moscino, Apicella, Kuci, Bruzzone, Cavallaro, Quintavalle, Di Roccia (C) e Rapetti.

A disposizione ci sono Fontana, Marrapodi, Brazzino, Antonelli e Dalipi.

Gli ospiti di mister Saltarelli invece rispondono con Provato, Sarpa, D’Anna, Xhuri, Carrera, Vittori, Incorvaia, Mandaliti (C), Romeo, Raffa e Avanzi.

In panchina si accomodano Trozzola, Salis, Maruca, Vassallo, Suetta, Brando, Altomare, Ndiye e Crocetta.

Presentazione

Savona. Oggi presso l’Augusto Briano va in scena una delle gare valevoli per la tredicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B). Ad affrontarsi sono Savona e Vadese, due squadre accumunate dal medesimo obiettivo: la ricerca della vittoria per chiudere con il sorriso il 2022.