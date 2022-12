Prima Categoria “B”, notte fonda per il Savona: un Pra’ sontuoso cala il poker, la sfida del Baciccia termina 4-0

Risultato: Pra’ 4-0 Savona (34’ rig., 68’ Arcidiacono, 60’ El Amraqui, 65’ Cisternino)

Al 90’ l’arbitro senza recupero comanda il triplice fischio. Il Pra’ vince 4-0 e aggancia momentaneamente il Quiliano&Valleggia, questo in attesa del match dei biancorossoverdi che oggi pomeriggio saranno impegnati contro la Letimbro all’Andrea Picasso.

All’87’ i cori dei tifosi del Vecchio Delfino si concentrano sulla proprietà romana rappresentata dal presidente Massimo Cittadino, contestata senza mezzi termini.

All’84’ mister Odescalchi opta per operare un’ultima sostituzione: Di Placido viene sostituto da Charles.

All’83’ Apicella ha un’altra chance, ma sbaglia clamorosamente mettendo il pallone sul fondo.

All’82’ Moscino ha l’occasione per limitare il passivo, ma fallisce clamorosamente mettendo di testa sopra la traversa.

All’81’ Fontana prende il posto di Rapetti, ultimo cambio tra le file degli ospiti.

Al 75’ Brazzino subentra a Fasce, il Savona si copre ancora.

Al 74’ Leotta preleva Pavone.

Al 73’ Vacca cerca immediatamente la gloria personale, ma Porta in tuffo blocca con sicurezza.

Al 72’ mister Odescalchi concede la passerella di gala a Cisternino e Arcidiacono: dentro Vacca e Carta.

Al 68’ è notte fonda per il Savona: Porta compie un super intervento sul colpo di testa di Arcidiacono che, successivamente, realizza il tap-in vincente: è festa grande per i gialloneri, il Pra’ cala il poker!

Al 66’ i biancoblù si coprono con l’ingresso in campo di Marrapodi al posto di Bruzzone.

Al 65’ proprio il numero 22 cala il tris facendo esplodere il Baciccia: è 3-0 Pra’!

Al 64’ Cisternino tenta di fulminare Porta, ma l’estremo difensore biancoblù salva i suoi con un ottimo intervento.

Al 61’ entrambe le formazioni optano per operare una sostituzione. Rejaibi lascia il posto a Di Luca, dentro Moscino per Di Roccia tra le file del Savona.

Al 60’ El Amraqui trova il doppio vantaggio per i suoi riuscendo a trasformare in oro un pallone vacante nel cuore dell’area di rigore: è 2-0 Pra’ al Baciccia!

Al 59’ prova a spingere Fasce senza tuttavia riuscire a siglare la rete del pari.

Al 58’ ancora Pra’ in avanti, la retroguardia biancoblù per il momento regge l’onda d’urto avversaria.

Al 55’ Gjoka riesce a rendersi pericoloso senza tuttavia trovare la rete del raddoppio.

Al 52’ Apicella interrompe un’azione avversaria appoggiandosi su Porta: sbanda il Savona in questa fase.

Al 51’ Fasce cerca la porta, ma Lepri fa buona guardia sul suo palo bloccando.

Al 47’ Rapetti viene sanzionato a causa di un intervento duro compiuto ai danni di Larosa.

Alle 12.02 prende il via la seconda frazione con entrambe le squadre che optano per confermare gli stessi undici dei primi 45’.

Al 45’ termina 1-0 senza ulteriori emozioni un primo tempo divertente, una sfida che per il momento la squadra che ha saputo creare più occasioni da rete.

Al 41’ si segnala qualche screzio tra la panchina del Pra’ e la tifoseria biancoblù.

Al 37’ Di Placido splendidamente imbeccato da un compagno si trova a calciare nel cuore dell’area di rigore, ma Porta con la manona dice no all’attaccante giallonero.

Al 36’ il Savona prova a reagire con un colpo di testa di Apicella su cross di Esposito: pallone fuori di poco, tornano a farsi vedere in avanti i biancoblù.

Al 35’ El Amraqui cerca immediatamente il raddoppio, ma il suo tentativo non sortisce gli effetti sperati.

Al 34’ Arcidiacono si presenta sul dischetto freddando Porta: è 1-0 Pra’ al Baciccia!

Al 33’ Apicella stende in area un attaccante in forza ai locali e l’arbitro non ha dubbi: sarà penalty per gli uomini di Odescalchi.

Al 29’ Di Placido tenta nuovamente di sorprendere Porta dalla distanza, ma l’estremo difensore del Savona risponde presente bloccando a terra con sicurezza.

Al 25’ la partita vive una fase frizzante con diversi ribaltamenti di fronte: le difese tuttavia fanno buona guardia, resiste lo 0-0 al Baciccia.

Al 23’ Larosa dal limite dell’area cerca l’angolo alla sinistra di Porta, ma il suo tentativo termina largo.

Al 16’ Di Placido direttamente da punizione tenta di sorprendere Porta, ma la sua conclusione non sortisce gli effetti sperati terminando abbondantemente sul fondo.

Al 13’ un contrasto duro in mezzo al campo crea un po’ di nervosismo, le due squadre avvertono l’importanza del match.

All’11’ Fasce prova a suonare la carica calciando dalla distanza, ma il suo tentativo termina fuori misura: ecco il primo squillo del Savona!

Al 7’ i padroni di casa attaccano a testa bassa, difendono ordinatamente gli ospiti.

Al 1’ si segnala in panchina la presenza di Quintavalle nelle vesti di mister Frumento, quest’oggi assente a causa di un impegno personale.

Alle 11.02 prende il via la sfida del Baciccia.

Arbitro del match è il signor Alessandro Di Maria della sezione di Chiavari.

Le formazioni

I padroni di casa guidati da Odescalchi scendono in campo con Lepri, Arcidiacono, Pavone, Larosa, Favorito, Marchelli, Gjoka, Rejaibi, Di Placido (C), El Amraqui e Cisternino.

In panchina ci sono Zunino, Leotta, Mukaj, Di Luca, Charles, Vacca, Arena, Seck e Carta.

Gli ospiti scendono in campo con Porta, Fancellu, Esposito, Di Roccia (C), Apicella, Matarozzo, Bruzzone, Cavallaro, Rapetti, Pondaco e Fasce.

A disposizione ci sono Barbara, Fontana, Moscino, Marrapodi, Brazzino, Dalipi, Lanzarotti, Brema e Quintavalle.

Presentazione

Genova Pra’. Questa mattina al “Ferrando Baciccia” Pra’ e Savona si sfidano in una delle gare valevoli per la dodicesima giornata del campionato di Prima Categoria (Girone B).