Priamar Liguria, torna Marouf Gouni. Il ds Graziano: “Partiti con quattro giocatori, puntiamo sul ritorno”

Al termine della scorsa stagione la Priamar Liguria ha festeggiato la promozione in Prima Categoria. Tuttavia, finita la festa la società ha dovuto fare i conti con una rosa ridotta all’osso viste le numerose partenze. E la stagione in corso sta raccontando di una squadra in sofferenza: solo sette i punti conquistato nel girone di andata. Per provare a porre rimedio, la società ha accolto il ritorno dell’attaccante Marouf Gouni.

Il direttore sportivo rossoblù Giuseppe Graziano fa il punto: “Purtroppo l’inizio di stagione non è stato dei migliori come si è potuto vedere. A giugno, ci siamo ritrovati con quattro giocatori. Ho lavorato sodo tutta l’estate insieme a mister Gianfranco Pusceddu per formare la rosa puntando anche sui nostri giovani, i quali al momento rappresentano una buona fetta della nostra rosa”.

“Abbiamo formato una squadra con tanti giocatori che non si conoscevano l’uno con l’altro – aggiunge – ma da inizio preparazione si stanno allenando bene. Grazie all’esperienza del mister e alla voglia dei ragazzi vedo ogni giorno miglioramenti. Sono fiero di ogni singolo ragazzo e sono sicuro che con il girone di ritorno ci toglieremo delle grosse soddisfazioni”.