Presunto ordigno bellico ad Albisola, interdetti spiaggia e spettro acqueo

Albisola Superiore. E’ stata messa in sicurezza la spiaggia e lo spettro d’acqua all’altezza dei bagni Golden Beach ad Albisola Superiore. A destare alcune preoccupazioni un presunto ordigno bellico trovato tra la spiaggia e lo specchio d’acqua antistante.

La capitaneria di porto, a titolo precauzionale, ha subito emesso un’ordinanza per interdire l’area marina interessata (fino a 200 metri dall’arenile), mentre sulla spiaggia sono stati apposti dei cartelli senza transennare la zona per via della sua estensione.

Il ritrovamento del materiale sospetto è avvenuto il 23 dicembre, poi la segnalazione alla polizia municipale.

Le operazioni per far controllare e, nel caso, brillare l’ordigno sono di competenza della prefettura di Savona e verranno eseguite nei prossimi giorni.

Sul territorio di Albisola, già nel marzo dello scorso anno erano stati individuati due cilindri di metallo rinvenuti in mare a pochi metri dalla costa – nei pressi del “Buco del prete” – che si sono rivelati poi ordigni bellici, che sono stati portati al largo e fatti brillare.