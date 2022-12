Presepiando in 500: a Savona torna il raduno natalizio benefico

Liguria. Come avviene ormai da parecchi anni, a metà dicembre nel Ponente Ligure si svolge un raduno natalizio a carattere benefico.

Per il 2022 l’appuntamento sarà domenica 11 a Savona e “Presepiando in 500” – questo il titolo della manifestazione – porterà una trentina di cinquini storici addobbati per l’occasione in Corso Italia, zona ex Ospedale San Paolo.

Piazza Sandro Pertini, il nuovo “salotto buono” del capoluogo della Torretta, vedrà quindi un suggestivo spettacolo di presepi allestiti a bordo delle piccole utilitarie, con grande sfoggio di creatività da parte degli equipaggi coinvolti, che si ritroveranno in zona sin dalle 8 del mattino; l’esposizione dei mezzi durerà fino alle 19.

Ad organizzare l’evento è il Coordinamento di Savona del Fiat 500 Club Italia, guidato da Giovanni Grisolia, in collaborazione con i Coordinamenti della Riviera delle Palme e della Riviera dei Fiori. Da sottolineare che il ricavato della manifestazione andrà all’Associazione Cresci di Savona e per l’acquisto di un defibrillatore.

Il raduno ha il patrocinio di Comune di Savona, Confartigianato, Confcommercio Ascom.