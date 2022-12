Precipita in un ruscello dopo un volo di 10 metri: 85enne soccorso da vigili del fuoco e soccorso alpino

Liguria. Brutta caduta a Rezzo (IM) per un anziano di 85 anni. Per cause ancora da stabilire l’uomo è finito in un ruscello, al di sotto della strada che stava percorrendo, facendo un volo di una decina di metri.

Sul posto Soccorso alpino e speleologico Liguria, vigili del fuoco e Croce Bianca di Pornassio. L’uomo nonostante la rovinosa caduta era cosciente amche se presentava politraumi.

Una volta stabilizzato, è stato recuperato dall’elisoccorso Grifo e portato al Santa Corona di Pietra Ligure.