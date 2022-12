Poste, anche in provincia di Savona torna l’educazione finanziaria online per i cittadini

Savona. I cittadini della provincia di Savona potranno partecipare domani (martedì 6 dicembre) a un nuovo appuntamento di Educazione Finanziaria promosso da Poste Italiane. L’incontro, dal titolo “Le tutele del risparmiatore e del consumatore”, chiude la rassegna dei nove Convegni Web previsti per il 2022.

Accessibili gratuitamente, previa registrazione, si svolgono in diretta streaming attraverso la piattaforma MS Teams Live e per tutta la durata dell’evento i partecipanti possono interagire via chat con i relatori e con gli esperti di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Durante la sessione, dalle 17 alle 18, “ciascun esperto attraverso un linguaggio chiaro e diretto esporrà ai partecipanti le forme di tutela che la normativa mette a disposizione dei cittadini titolari di soluzioni finanziarie, assicurative, previdenziali e di finanziamento e verranno fornite indicazioni sulle Autorità di Vigilanza dei settori di riferimento”.

Al termine del convegno sarà possibile scaricare l’attestato di partecipazione e una guida utile con i contenuti degli argomenti trattati. Per registrarsi e partecipare gratuitamente al webinar basta cliccare QUI.

“Anche questa nuova iniziativa di Educazione Finanziaria si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite”, hanno concluso da Poste.