Polizie locali di Savona, Finale e Loano, convenzione rinnovata per 10 anni: dal Ministero 350mila euro per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza

Savona. E’ stato rinnovata per altri 10 anni la convenzione stipulata tra i Comuni di Savona, Finale Ligure e Loano e le rispettive polizie locali. Questa mattina in Sala Rossa del Comune di Savona presenti l’assessore del Comune di Savona Barbara Pasqauli, il sindaco di Finale Ugo Frascherelli, i comandanti Igor Aloi, Eugenio Minuto e Gianluigi Soro.

Grazie all’accordo, i Comuni hanno partecipato a un bando del ministero e sono riusciti a ottenere un finanziamento di 350 mila euro per un progetto per il contrasto alla guida in stato di ebbrezza o sotto effetto di sostanze stupefacenti. Il progetto prevede un’unità tecnica e personale dedicato.

Il comandante della polizia locale di Savona Igor ALoi commenta: “E’ un passaggio molto importante perchè ci consente di operare in maniera sinergica, fare attività di controllo e prevenzione, in un contesto allargato dove alcuni servizi possono essere fatti congiuntamente come ad esempio quelli antidroga con l’unità cinofila di Loano”.

La convenzione permette di far risparmiare risorse economiche agli enti acquistando con gara unica alcuni prodotti, partecipando a procedure concorsuali comuni ed effettuando servizi insieme. “Il buon esito è già stato sperimentato negli anni precedenti”, ha concluso Aloi.

Il sindaco di Finale Ugo Frascherelli aggiunge: “L’ho ereditata dall’amministrazione precedente, ma è un modo di lavorare che condivido. Mettere insieme le energie per raggiungere obiettivi comuni è opportuno e permette di traguardare risultati“. E porta ad esempio la copertura dei turni notturni grazie durante l’estate.

Frascherelli coglie l’occasione per sottolineare l’importanza della polizia municipale ricordando un episodio di anni fa: “Io ero sindaco da poco, c’era stato un rave dalla base nato, nell’entroterra di Finale, organizzato in tarda primavera e una gran parte dei partecipanti poi si erano accampati alla foce del fiume e gli unici intervenuti erano stati gli agenti della polizia locale. I vigili urbani sono un riferimento per i cittadini, gioco forza se le funzionoi diventano sempre maggiori lavorando insieme si raggiungono risultati”.

L’assessore alla sicurezza di Savona fa eco: “E’ importantissima l’unione per conseguire finanziamenti importanti. Il lavoro di sinergia e collaborazione deve continuare con questi obiettivi e potrebbe essere allargata anche ad altri comuni“.