Politica e sociale, il segretario della Lega di Borghetto Paolo Erre traccia il bilancio del 2022: “La sezione c’è, pronti per i prossimi impegni”

Borghetto Santo Spirito. “Siamo molto contenti e soddisfatti del lavoro svolto quest’anno, l’ennesima dimostrazione del fatto che ‘la sezione c’è’. E ci sarà anche in vista dei prossimi appuntamenti: le elezioni della Provincia di Savona, che vedono candidato il nostro sindaco di Borghetto Giancarlo Canepa, e quelle per il Comune di Ceriale”. Paolo Erre, segretario della sezione della Lega di Borghetto Santo Spirito e della Val Varatella, stila il bilancio dell’attività del 2022.

L’anno si è aperto proprio con la nomina del segretario (la sezione era commissariata e l’incarico era ricoperto proprio da Erre) e del consiglio direttivo. “Siamo poi passati attraverso le elezioni amministrative di Borghetto – ricorda il referente cittadino del Carroccio – Un appuntamento importante, che hanno visto la conferma dell’amministrazione uscente e quella, in qualità di consiglieri comunali, di Mariacarla Calcaterra e del sottoscritto. Altro appuntamento fondamentale sono state, ovviamente, le elezioni politiche: anche in questo caso la Lega si è attestata, sia a Borghetto che nel resto della provincia, tra i primi partiti”.

Nelle scorse settimane si sono tenute le elezioni per la segreteria provinciale, che hanno visto trionfare Sara Foscolo. Paolo Erre, a sua volta, è entrato a far parte del direttivo provinciale: “Una nomina che mi riempie di soddisfazione, resa possibile dal sostegno della sezione, e che conferma la presenza del nostro territorio a livello provinciale”.

Oltre alle iniziative più strettamente politiche (come i gazebo e le raccolte firme) non sono mancati i progetti a sfondo sociale, come la donazione a favore di Unicef e dei bambini vittime della guerra in Ucraina o la colletta solidale del periodo natalizio, che ha consentito di donare un gran numero di pacchi alimentari ai più bisognosi.

Il bilancio, come detto, è positivo e soddisfacente: “Ma siamo già pronti a metterci al lavoro per gli appuntamenti del prossimo anno, il primo dei quali sono le elezioni provinciali. Il nostro sindaco, Giancarlo Canepa, ne sarà protagonista in qualità di candidato alla presidenza. E noi, come sezione e come amministratori, daremo tutto il nostro contributo per aiutarlo in questa avventura”.