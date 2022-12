Plodio sconfitto a Loano, Abate: “Loro superiori, vietato sbagliare contro l’Atletico Argentina”

Sconfitta 3 a 0 per il Plodio sul campo della capolista San Francesco Loano. La squadra di mister Dario Roso ha però l’occasione del pronto riscatto contro il fanalino di coda Atletico Argentina. La partita, rinviata un mese fa (il 13 novembre) verrà recuperata domani, come ufficializzato soltanto oggi pomeriggio. Un recupero andato ben oltre il canonico “entro la fine del mese” come sottolineato dal Plodio sulle proprie pagine nelle scorse settimane.

Sulla gara di domenica, il direttore sportivo Fabio Abate fa i complimenti agli avversari rammaricandosi per non poter contare da tempo sulla rosa al completo: “La San Francesco Loano è una squadra costruita per vincere il campionato, mentre il nostro obiettivo è la salvezza. Ci dispiace non poter disporre di molti giocatori a causa di infortuni. Sono soddisfatto della prestazione. Si è visto un grosso divario tecnico e la San Francesco Loano ha meritato di vincere”.

Il mercato ancora nel vivo e qualche recupero da squalifiche possono far ben sperare in vista dell’infrasettimanale e del derby valligiano di domenica prossima contro l’Aurora quarta in classifica. “Ci sono delle trattative in corso, – prosegue Abate -. Ci sono almeno due profili che ci interessano, quindi speriamo di chiudere in tempo. Contro l’Aurora recuperiamo alcuni squalificati e Daniele Lai, che oggi per motivi personali non c’era. Ci proveremo anche perché siamo sul nostro campo, dove riusciamo a tirare fuori il meglio. D’obbligo però fare i tre punti nel recupero contro l’Atletico Argentina”.