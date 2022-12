Più pattuglie della polizia locale nelle feste: la strategia di Varazze per garantire maggiore sicurezza in città

Varazze. Più controlli. Questa la strategia messa in campo dal Comune per garantire maggiore sicurezza durante le festività natalizia con più agenti di polizia locale sul territorio varazzino.

Ne dà notizia il sindaco, Luigi Pierfederici. “Saranno molteplici le attività svolte dalla Polizia Locale in questi giorni. Anche durante la notte. Proprio a partire dalla mezzanotte. Oltre a controlli stradali, monitoraggio del territorio e servizio per monitorare la movida anche con il supporto di unità cinofila”.

Bilancio positivo, intanto, per la prima serie di controlli. Una collaborazione che prosegue, come accaduto per la scorsa estate, tra gli agenti del Comandante Mauro Di Gregorio, quelli della Città Metropolitana di Genova e di Loano, con unità cinofila antidroga.

“Sono cominciati da qualche giorno i servizi aggiuntivi di controllo e presidio del territorio comunale per il periodo festivo. La novità assoluta per il nostro comune sarà la copertura del turno notturno. I vigili saranno operativi dalla mezzanotte e fino a notte inoltrata con diversi servizi sul territorio”.

Una presenza in più per avere un controllo della città ad ampio raggio, in un periodo in cui, tra l’altro, sono numerose anche le segnalazioni di furti.