Pietra Ligure, ville storiche del Trabocchetto. Il sindaco De Vincenzi: “Nessuna concessione edilizia”

Pietra Ligure. Sugli interventi edilizi in corso a Pietra Ligure, relativi anche al Piano Casa previsto a livello regionale, è direttamente il sindaco Luigi De Vincenzi a intervenire, in particolare nella vicenda della ex proprietà “Morello-Pellegrini”, situata sulla zona collinare del Trabocchetto.

“Con riferimento alla questione relativa all’intervento proposto e interessante le cosiddette ville ottocentesche di via Aldo Morello, desidero rassicurare il “Comitato del Trabocchetto: salviamo le antiche ville di via Aldo Morello”, che ringrazio per le segnalazioni, che alla data odierna non è stato rilasciato alcun titolo edilizio”, dichiara il sindaco pietrese.

“Inoltre, con nota del primo dicembre scorso, ho già provveduto a richiedere all’Ufficio Tecnico comunale approfondimenti, anche con una ulteriore verifica presso gli Enti preposti, in merito alle criticità segnalate, con particolare attenzione per ciò che concerne l’eventuale esistenza di un vincolo storico culturale o il possibile interesse sotto tale profilo degli immobili”.

“Preciso che nella medesima nota ho sollecitato una ulteriore analisi relativa alla questione della viabilità di accesso e comunque l’amministrazione comunale rimane disponibile per eventuali chiarimenti” conclude De Vincenzi.