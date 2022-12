Pietra Ligure inarrestabile. Mister Pisano: “Vittoria per noi ossessione vista l’ingiustizia dello scorso anno”

Genova. Oggi presso il “Mauro Morgavi” è andata in scena una delle gare valevoli per la quindicesima giornata del campionato di Promozione (Girone A). Ad affrontarsi in una gara equilibrata e divertente sono state Sampierdarenese e Pietra Ligure, questo per un 1-2 che ha incoronato la formazione biancoceleste campione d’inverno.

Nel post gara, seppur senza sbilanciarsi, mister Mario Pisano ha espresso soddisfazione per la prima parte di stagione condotta dai suoi, il tutto per un ruolino di marcia che ha visto la sua squadra vincere in dodici occasioni (un pareggio e due sconfitte gli altri risultati).

In apertura l’intervista rilasciata dal tecnico del Pietra Ligure.