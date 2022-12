Pietra Ligure. Si è tenuta questa mattina l’inaugurazione del nuovo parco giochi inclusivo situato sul Lungomare XX Settembre di Pietra Ligure, in prossimità del molo Marinai d’Italia.

L’area è stata oggetto di integrale riqualificazione architettonica e funzionale, compresa l’installazione di strutture ludiche inclusive.

Il sindaco di Pietra Ligure, Luigi De Vincenzi, spiega: “Una bella soddisfazione. Questo era un impegno che ci eravamo assunti. Va tributato un grosso riconoscimento all’impegno degli assessori Francesco Amandola e Marisa Pastorino, che ci hanno lavorato dal punto di vista dei lavori pubblici e delle politiche sociali. Il mix di idee ha portato a una realizzazione ottima. E’ un parco che non lascia indietro nessuno. Un grazie alla Sms Taramasso che ha voluto contribuire all’acquisto di un gioco. Finiamo l’anno in modo benaugurante nei confronti del prossimo: non solo dotiamo il paese di una nuova struttura, ma anche di una struttura diversa, che è accessibile a tutti ed è in linea con ciò che rappresenta la Bandiera Lilla”.

L’assessore ai lavori pubblici Francesco Amandola aggiunge: “E’ un progetto al quale credevamo fortemente, perché è un’opera della quale c’era davvero bisogno. Sia per le esigenze dei residenti che per quella che è la vocazione del nostro territorio, che guarda molto al turismo delle famiglie. Secondo noi una struttura del genere era fondamentale. Abbiamo voluto realizzare un parco giochi che desse a tutti i bambini, anche a quelli con difficoltà di movimento, la possibilità di accedere e poterne usufruire. Questo sempre nell’ottica di rispondere alle esigenze di tutti, senza lasciare indietro nessuno”.

Aggiunge l’assessore alle politiche sociali Marisa Pastorino: “Oggi abbiamo tracciato una linea. Vogliamo essere un ‘comune gentile’ e nelle azioni che stiamo portando avanti lo dimostriamo quotidianamente. La gentilezza sta nell’aver realizzato un parco con giochi fruibili da tutti i bambini. Sono inclusivi nello stesso momento, non c’è un gioco singolo ma tutto il complesso è fruibile da tutti quanti, a prescindere dalla diversità: ci sono giochi per bimbi non vedenti, altri che sviluppano la motricità, un passaggio per le carrozzine. Quindi i bambini possono giocare tutti insieme e questo è un gesto di ‘gentilezza’. Giocando i bambini eliminano le barriere che esistono tra loro”.

guarda tutte le foto 14



Il nuovo parco giochi inclusivo di Pietra Ligure

Quindi un’attenzione al sociale e un elemento di turismo accessibile: “Come Comune – aggiunge Pastorino – stiamo lavorando al progetto di turismo accessibile risultato vincitore (insieme a quello di Sestri Levante) del bando promosso da Regione. Questo parco è un primo punto: i bambini sono il nostro futuro e vogliamo dare loro un’attenzione particolare”.