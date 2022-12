Pietra, il bilancio della polizia locale: nel 2022 sanzioni per quasi 700mila euro

Pietra Ligure. “Oltre alle normali sanzioni per divieto di sosta che, fortunatamente, sono in minima parte grazie alla disponibilità di parcheggi su tutto il territorio comunale, nello specifico, si è accertato: 107 veicoli mancanti di assicurazione, 945 veicoli con la revisione scaduta, 246 veicoli rimossi per intralcio, 81 incidenti stradali dei quali per 20 si è accertato la mancanza di precedenza e per 21 si è dovuto ricorrere alla visione telecamere e 26 controlli e sanzioni a tutela delle persone con disabilità. L’Ufficio Verbali, inoltre, ha lavorato atti per un totale di 695.018,22 euro“. I numeri sono riportati dal comandante della polizia locale di Pietra Ligure Domenico Colnaghi che traccia il bilancio del 2022.

“Anche nel 2022 l’attività della Polizia Locale del Comando di Pietra Ligure ha registrato numeri importanti a testimonianza del grande impegno profuso sul territorio e degli svariati compiti di competenza dell’ufficio – commenta il Sindaco di Pietra Ligure Luigi De Vincenzi – E’ stato un anno che ha visto il ritorno a pieno ritmo di tutte le numerose manifestazioni e iniziative che normalmente riempono il calendario della nostra cittadina. Sicuramente, essendo Pietra Ligure un Comune a spiccata vocazione turistica, gli eventi si moltiplicano durante la stagione estiva, come duplicano le presenze sul nostro territorio e, di conseguenza, l’attività di controllo della Polizia Locale, ma, nel 2022, grazie al positivo potenziamento delle molte attività legate all’outdoor, la “stagione” si è molto allungata e con essa anche la necessità di garantire un adeguato presidio”.

“Come ha ben ricordato il Comandante Colnaghi – prosegue il sindaco -, durante l’anno appena trascorso è stata intensificata l’attività di controllo finalizzata alla sicurezza stradale anche grazie all’introduzione dell’innovativo dispositivo di rilevazione “targa system” i cui proventi derivanti dalle sanzioni, ci tengo a sottolinearlo, sono interamente reinvestiti nel potenziamento della sicurezza urbana e stradale, attraverso il miglioramento della circolazione, della segnaletica, delle barriere architettoniche, della manutenzione, oltre che nel rafforzamento dell’attività di controllo e nel mantenimento dei mezzi di servizio della Polizia Locale”.

E conclude: “Ringrazio, anche a nome dell’Amministrazione, il Comandante Colnaghi e tutti gli agenti della nostra Polizia Locale per il consueto impegno profuso nell’attività di presidio, pattugliamento e controllo del territorio svolta con professionalità e attenzione per 365 giorni l’anno e colgo questa occasione per augurare a tutti loro buon 2023 e, soprattutto, buon lavoro”.