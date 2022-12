Peste suina, in Liguria aumentati del 180% gli abbattimenti. Osa: “Decisione sbagliata”

Savona. L’Osservatorio Savonese Animalista (OSA) critica la decisione della Regione Liguria di aumentare del 180% gli abbattimenti di cinghiali con lo scopo di combattere la diffusione della peste suina.

“La caccia – affermano – costringe inevitabilmente gli animali a fuggire ed a spostarsi nelle campagne e nei boschi, percorrendo decine di chilometri e favorendo così la diffusione del virus con la moltiplicazione dei contatti tra soggetti sani ed infetti. Se l’epidemia è rimasta da molti mesi confinata entro la zona rossa, è proprio per lo scarso movimento degli animali dovuto alla chiusura della caccia in tale zona ed allo sciopero dei cacciatori cinghialisti nelle aree libere circostanti”.

“È incredibile – sottolinea OSA – che ancora non si pensi a promuovere studi sperimentali per l’uso di vaccini, che in altri paesi hanno dato risultati interessanti e che sono l’unico metodo per ridurre progressivamente il numero di animali presenti nell’ambiente. Se ciò fosse stato iniziato negli scorsi anni, forse la presunta “invasione” di cinghiali sarebbe stata contrastata e la peste suina non sarebbe forse mai arrivata”.