Peste suina, altri tre casi in Liguria

Liguria. A un giorno dal primo caso di peste suina registrato nel savonese, a Sassello, in Liguria si contano tre nuovi casi.

Sono stati riscontrati a Savignone, Isola del Cantone e Ronco Scrivia, tutti nella provincia di Genova. E’ primo caso di positività nel comune di Savignone, il nono a Ronco Scrivia e il sesto a Isola del Cantone, da quanto è iniziata l’emergenza.

Salgono quindi a 211 i positivi in totale, tre in più rispetto all’aggiornamento precedente: 135 per positività in Piemonte, 76 per positività in Liguria. Sono ora 43 i comuni con almeno un caso di positività accertata.