Persone al Centro: “Non solo le luminarie non saranno accese, a Finale manca programmazione turistica”

Finale Ligure. Quest’anno il Comune rinuncia alle luminarie natalizie per il caro bollette. Una scelta non condivisa dal gruppo di minoranza “Persone al Centro” che ringrazia i volontari “che si stanno prodigando per salvare il Natale in città”, ma vuole porre l’attenzione sulla decisione dell’amministrazione, “simbolo di un blackout che riguarda l’intera programmazione turistica”, dicono.

“Il 10 agosto 2022 – ricordano- Regione Liguria pubblica un bando che già dal titolo è un programma perché incentrato sulle ‘manifestazioni ed eventi per il miglioramento dell’attrattività turistica ligure e il rilancio produttivo del settore turistico’. Il bando comprende i contributi per due tipi di iniziative (eventi natalizi ed eventi estivi svolti dopo il 27 giugno 2022) e scade il 31 agosto 2022 ma si esaurisce con la presentazione delle domande. In sintesi: chi arriva prima si prende la torta richiesta. Il milione e mezzo circa messo a disposizione viene così ripartito tra i vari comuni che hanno presentato per tempo le varie richieste. Tanto per citare i comuni a noi più vicini Loano si porta a casa 50.000 euro per il Natale e 50.000 per gli eventi estivi, Pietra Ligure 47.940 per il progetto ‘Peace and Joy’. Interessante il raffronto anche con i competitor ‘Medievali’: Albenga 20.000 per il ‘Palio storico’ e Cairo Montenotte 15.000 per ‘Cairo medievale’. E Finale, chiederete? Finale si sveglia proprio il 31 agosto presentando un’unica proposta alle 13,33 che fatalmente finisce in panchina (extra- budget) per esaurimento fondi”.

“Quale progetto? Si chiedono 33.000 euro per il De.DE.Co. (poi finanziato dal comune con 8.000 euro con determina del 6 dicembre 2022). Nel mare delle iniziative e dei progetti che caratterizzano la nostra città ce ne inventiamo uno che andrà in scena alla metà dicembre e che ovviamente verrà dipinto come una svolta epocale. Capiamo le scelte politiche ma avremmo preferito una maggior attenzione alla città e alle nostre realtà consolidate”, affermano dall’opposizione.

“Il dramma – sottolineano in conclusione – è la cronica mancanza di programmazione. Da tempo denunciamo come Finale Ligure si stia spegnendo, forse le luminarie natalizie sono solo il simbolo di questo blackout”.