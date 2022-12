Per l’Yama Arashi Judo Savona tre ori e un bronzo ai campionati nazionali Csen

Savona. Ennesima pioggia di medaglie per lo Yama Arashi Judo Savona ai Campionati nazionali CSEN di judo. Sono stati cinque gli atleti savonesi a competere nella gara svoltasi a Follonica che ha visto la partecipazione di oltre 650 atleti provenienti da tutta Italia.

Il primo oro lo raggiunge la giovanissima Leila Di Napoli, esordiente, con una gara al limite della perfezione sia tecnicamente che tatticamente, battendo per ippon, il punteggio maggiore, tre avversarie. Giornata piuttosto sfortunata per l’altro esordiente, Alessio Narteni, che si deve accontentare di un quinto posto.

Il giorno dopo salgono sul tatami gli atleti più grandi, a partire dai 15 anni. Non si fa attendere molto il secondo oro savonese, la cadetta Greta Emma Petrillo, la quale replica l’impresa della compagna Leila battendo tutte e tre le sue avversarie.

Il terzo oro è del master Roberto Mascherucci, già campione assoluto master FIJLKAM e grande certezza per la squadra. L’ultima medaglia arriva da un atleta che si è avvicinato all’agonismo da poco e per questo motivo è forse il risultato più entusiasmante. Jorgino Caicedo, classe 1990, raggiunge il suo primo bronzo ad un campionato nazionale, vincendo due incontri su tre.

Grandissimo entusiasmo da parte del tecnico titolare Armando Vettori e dal presidente della società Monica Albano: “Ottenere risultati dai ragazzi di 14 anni fino agli adulti di 50 anni dimostra una gran capacità di allenare diversi atleti con esigenze e capacità differenti. Un gran risultato per i tecnici della mia squadra e per tutti gli atleti”.

Nel frattempo a Settimo Torinese si svolgevano i Campionati Assoluti, gara a cui partecipano i migliori atleti professionisti e non d’Italia. A rappresentare Savona c’era Giulia Meinardi, che purtroppo non centra l’obiettivo: “Partecipare ad un Assoluto è un onore per una non professionista come me, ti trovi a competere con atleti che normalmente vedi in TV, magari alle Olimpiadi. Purtroppo la gara non è partita bene già una settimana prima, con l’improvvisa chiusura del palazzetto comunale dove ci alleniamo a causa di lavori di ristrutturazione. Inoltre il mio allenatore è stato ‘sconfitto’ dell’influenza e non ha potuto affiancarmi in gara. Ringrazio Marco Varetto che mi ha accompagnato e supportato e Armando Vettori e Monica Albano che mi sono stati veramente vicini anche da casa”, dichiara.