Pedonalizzazioni Savona, lavori al via dal 9 gennaio

Savona. Rastrelliere per le biciclette, riqualificazione delle vie interessate dalla pedonalizzazione per quanto riguarda pulizia, alberi e illuminazione. Il Comune valuta poi di inserire la videosorveglianza, un percorso su cui la giunta sta lavorando insieme al prefetto e al questore. Sono le novità presentate dal sindaco di Savona Marco Russo e dall’assessore all’urbanistica Ilaria Becco nell’ambito del piano di pedonalizzazione a Savona nell’incontro con i residenti e i commercianti della zona interessata dalla chiusura al traffico.

Sono previste limitazioni alle auto in via Manzoni, via Mistrangelo, via Ratti, via Caboto, via Untoria e un ulteriore tratto di corso Italia. E nel medio periodo sparirà il parcheggio di piazza Mameli. Per dare il via alla riqualificazione delle strade l’amministrazione ha stanziato 55mila euro per consentire i primi interventi. “Il nostro obiettivo è rivedere la mobilità cittadina, scoraggiando l’utilizzo del mezzo privato”, ha sottolineato il sindaco Marco Russo. Parallelamente al piano di pedonalizzazione, l’amministrazione lavora al nuovo piano urbano per la mobilità.

L’incontro è mirato alla condivisione da parte degli assessori delle novità. L’amministrazione era pronta a partire già dal 21 novembre, in concomitanza con lo spostamento del mercato, ma gli esercenti avevano chiesto di aspettare la fine delle festività natalizie. “Noi – ha detto il sindaco – pensavamo di avviare la fase di realizzazione dal 9 gennaio, ma se ci sono delle vie che chiedono di anticipare per le feste natalizie lo prendiamo in considerazione”. Dopo le feste inizieranno i lavori necessari alla pedonalizzazione (cartellonistica, segnaletica orizzontale e verticale, cancellazione dei parcheggi, archetti e dissasori). I presenti sono d’accordo con la data proposta dal sindaco, eccetto i commercianti di via Caboto che chiedono di anticipare.

Parcheggi e carico-scarico merci

I parcheggi che si perdono nelle aree che vengono chiuse al traffico vengono recuperati in altre zone con un saldo pari a zero.

Vengono tolti 80 parcheggi blu e si recuperano in piazza del Popolo (offre mille parcheggi con un tasso di capienza massima si aggira intorno al 70% tranne i lunedì). Vengono recuperati 9 parcheggi per residenti persi prevalentemente in via Ratti e via Manzoni. Si perdono 9 parcheggi bianchi e si valuta di recuperarli in piazza Arturo Martini. Il saldo degli stalli delle moto è di 5 in più e i parcheggi disabili rimangono gli stessi.

Polemica di alcuni residenti sui numeri presentati dalla giunta: “I conti sono sbagliati”. E fa eco un’altra residente: “I non residenti non vanno in piazza del Popolo, parcheggiano lo stesso dove non possono”.

Per le fasce orarie del carico e scarico, la volontà della giunta è uniformare le fasce orarie tra le diverse zone. I residenti chiedono di poter entrare anche alla sera. L’accesso è sempre consentito per mezzi autorizzati a servizio di persone invalide, forze dell’ordine e mezzi di soccorso. Ad ora il carico e scarico merci l’ingresso è consentito in corso Italia dalle 6 alle 10, nel centro storico dalle 19.30 alle 10.30 e dalle 13 alle 16, in via Caboto e via Untoria dalle 6 alle 11 e dalle 15 alle 18. “Si potrebbe adottare ovunque la fascia oraria del centro storico, è molto ampia bisogna valutare che non sia troppo impattante”, ha detto l’assessore Becco.