Passaggio delle cariche Aima, l’associazione delle agenzie Immobiliari per supportare il turismo

Alassio. Passaggio delle cariche dopo il primo biennio per Aima “Associazione Immobiliari Alassio”. A presiedere l’Aima è Eduardo Ruggieri, affiancato da Paola Bottiroli nel ruolo di vice. La tesoriera rimane a Mirella Rotondo e il segretario è Paolo Baroschi. Fanno parte del consiglio direttivo come consiglieri Piera Bogliolo, Maurizio Esposito e Pietro Piovanello.

Il nuovo presidente spiega alcuni degli obiettivi che l’associazione si è prefissata negli anni a venire: “Sempre più tutela e valorizzazione del territorio, cercando, in sinergia con le altre associazioni di categoria, di impostare un dialogo costruttivo con le istituzioni, con la Regione per incrementare il settore turistico che non sia strettamente incentrato sulla spiaggia e il mare, ma che si sviluppi anche sull’area collinare che ha un enorme potenziale 365 giorni l’anno”.

“Tra i tanti obiettivi prefissati vediamo la lotta all’abusivismo immobiliare, tutt’oggi presente nella città, prevalentemente svolto da soggetti non abilitati alla professione di intermediazione immobiliare, oltre che l’affissione di cartellonistica da parte dei privati priva dei requisiti normativi”.

“Sarà prevista anche la partecipazione attiva agli eventi di Alassio con la presenza anche del settore per la promozione immobiliare in modo più istituzionale”.

“A breve verrà realizzata una nuova pagina social dedicata all’associazione, dove tutti i residenti ed i turisti potranno accedere e seguire le nostre iniziative promosse sul territorio, oltre che scriverci direttamente per un dialogo orientato al miglioramento dello standard qualitativo della nostra categoria”.

“Altro obiettivo importante sarà quello di poter organizzare manifestazioni o fiere immobiliari per potenziare/incentivare ad investire in Alassio anche il turismo estero” conclude.