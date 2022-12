Pallanuoto, un’altra trasferta per la Rari Nantes Savona: sabato il match con l’Anzio Waterpolis

Savona. Trasferta romana per la Bper Rari Nantes Savona che domani (10 dicembre) affronterà nella piscina “Stadio del Nuoto” l’Anzio Waterpolis: incontro valevole per la 9^ giornata del Campionato di Serie A 1 maschile.

La gara sarà diretta dagli arbitri Marco Ercoli di Montelparo (Fermo) e Giuliana Nicolosi di Catania. Il Delegato Fin sarà Domenico De Meo di Cagliari.

La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’Anzio Waterpolis.

I biancorossi quindi tornano in campo dopo il turno infrasettimanale di mercoledì che li ha visti cedere 17 a 5 nella piscina Mompiano contro l’AN Brescia. Attualmente occupano la terza posizione in classifica a quota 18 punti, 6 in meno della capolista Pro Recco e a -2 proprio dai lombardi. Ottavo posto, invece, per l’Anzio che fino ad oggi ha guadagnato 8 punti.