Pallanuoto, Rari Nantes Savona pronta a rifarsi con Distretti Ecologici Nuoto Roma

Savona. Sconfitta con la Pro Recco in campionato e vittoria con l’Ortigia in Euro Cup, è stata una settimana impegnativa per la Bper Rari Nantes Savona che domani (3 dicembre) torna in vasca per la settima giornata di Serie A1.

L’avversario sarà il Distretti Ecologici Nuoto Roma: si gioca alle 15, nella piscina Zanelli. L’incontro sarà diretto dagli arbitri Luca Bianco di Gavardo (Brescia) e Antonio Guarracino di Napoli. Il Delegato Fin sarà Emanuele Costa di Santa Margherita Ligure.

Una partita nella quale i biancorossi andranno alla ricerca del sesto risultato positivo, dopo che la Pro Recco ha fermato il loro magico cammino e li ha allontanati, anche se di soli tre punti, dalla vetta ora occupata in solitaria proprio dai campioni d’Italia in carica.