Pallacanestro Alassio, sei successi e un solo referto giallo per i colori gialloblù

Alassio. Referti rosa per Under 19, Under 14 femminile, Under 13, Esordienti e Scoiattoli. Sconfitta per l’Under 17 ma la notizia della settimana riguarda il debutto per l’Under 14 femminile. Ecco come è andata la settimana gialloblù nei resoconti redatti dalla Pallacanestro Alassio.

UNDER 19: Buona prestazione con Cestistica per i primi tre quarti

Al Palaravizza arriva a farci visita Cestistica Savonese che si schiera a zona fin dal primo minuto. I ragazzi giocano bene per i primi tre quarti poi un po’ di rilassamento e la tenacia della squadra savonese fa si che l’ultimo quarto va ad appannaggio degli ospiti. Debutto in Under 19 per Tassinari e il 2007 Giulio Bozzolo.

ABC PONENTE 76 – CESTISTICA SV 41 (17-7; 37-12; 54-15)

ABC: Manzo 12, Mola 11, Manfredi M. 11, Arrighetti 10, Pezzolo 8, Filippi 7, Bozzolo 6, Parodi 5, Tassinari 4, Robaldo 2. All. Accinelli

UNDER 17: Passi avanti con Bordighera nonostante il referto giallo

Partita in altalena dei nostri under 17 in trasferta a Ventimiglia contro Bordighera.

Un ottimo primo quarto,dettato da una buona difesa e una giusta determinazione in attacco portano gli alassini a condurre nel punteggio. Dopo i primi 10 minuti c’è la reazione dei padroni di casa che aumentano le loro percentuali al tiro e si portano in vantaggio.

I restanti due quarti vedono i nostri giovani under 17 inseguire ma sempre di pochi punti dimostrando carattere e voglia di reagire.

Solo negli ultimi 3 minuti lo scarto aumenta a favore dei padroni di casa.

Da sottolineare i miglioramenti offensivi e caratteriali dei nostri ragazzi in un campionato che affrontiamo con un’età media molto bassa! Nota di merito per Manuel al seguito della squadra nonostante l’infortunio

BORDIGHERA 71 – ABC ALASSIO 58

UNDER 14 FEMMINILE: Finalmente in campo anche le ragazze per la prima di campionato con, in aggiunta, una bella novità

Inizia anche il campionato Under14 Femminile, un po’ in ritardo a causa dell’ingresso di questo campionato nell’ambito FIBA ma con l’aspetto positivo che le ragazze giocheranno, oltre alla partita tradizionale, anche il 3×3 nella stessa giornata.

Avversaria della prima di campionato il BK Cairo che le gialloblù affrontano con il giusto piglio e conducendo fin dall’inizio l’incontro.

“Sono molto soddisfatta del buon esordio della squadra nel loro primo campionato ufficiale solo femminile. È un gruppo stimolante da allenare, dove si è già creato un bel legame tra tutte le ragazze.

Sicuramente ci sono ancora molti aspetti, offensivi e difensivi da mettere a posto, ma ci lavoreremo in allenamento per cercare di crescere partita dopo partita.”

Prossimo impegno contro la favorita del girone, il forte Basket Pegli!

PALL. ALASSIO 87 – BK CAIRO 7

3X3: Alassio 21 – Cairo 4 (14-1 + 7-3)

UNDER 13: bella prestazione con Ventimiglia

Al PalaRavizza di Alassio scende in campo l’Under 13 che affronta Ventimiglia, squadra molto prestante che in futuro potrà dare molte soddisfazioni ai frontalieri.

I gialloblù non si fanno intimorire dalla fisicità avversaria e giocano con buona intensità anche con qualche ristabilito dall’influenza stagionale. Bravi tutti!

ABC ALASSIO 74 – VENTIMIGLIA 10

ESORDIENTI: Bel debutto per le nuove divise con Vado B

Al PalaRavizza di Alassio arriva la compagine di Vado B formata da cestisti del 2012 che giocano con grinta per tutti e sei i tempi mettendoci spesso in difficoltà.

Alla fine riusciamo a vincere 5 tempi su 6 facendo vedere un bel gioco e riuscendo a coinvolgere tutti i presenti.

PALL. ALASSIO 16 – PALL. VADO B 8

ESORDIENTI: Sveglia all’alba e buona gara a Vado Ligure

Terza partita di campionato per il gruppo Esordienti che si sveglia all’alba per affrontare Vado A alle 9 di mattina.

Dopo un primo tempo equilibrato e finito in parità i gialloblù, che oggi sfoderavano la nuova divisa per la quale ringraziamo la Promoter Giorgia di Fideuram, riescono a giocare più sciolti vincendo i restanti minitempi contro una compagine ben preparata come Vado.

Pall. Vado 7 – Pall. Alassio 17

MINIBASKET: Tante partite e divertimento con Varazze

In contemporanea gli SCOIATTOLI-LIBELLULE del 2014-15 giocano con Varazze e in un bellissimo clima minibasket disputiamo anche tre tempi extra dove tutti i mini cestisti hanno avuto ampio spazio in campo mettendo in mostra notevoli miglioramenti!

ALASSIO 23 – VARAZZE 9