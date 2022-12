Savona. Un nuovo ecografo portatile multidisciplinare per il reparto di Chirurgia dell’ospedale San Paolo di Savona. Lo strumento, del valore di 10mila euro, è stato donato grazie alla collaborazione tra Unione Industriali di Savona ed Esso Italiana Stabilimento Lubrificanti di Vado Ligure. La consegna è avvenuta oggi pomeriggio nella sala Vaira nel nosocomio savonese alla presenza del direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli, il primario Raffaele Galleano, il direttore di Unione Industriali Alessandro Berta, rappresentanti di Esso Italiana e associazione Cresc.i.

Questo strumento potrà essere impiegato per diverse necessità: sarà possibile studiare il torace per valutare versamenti o aria libera, l’addome per valutare l’infiammazione della colecisti e l’appendice, eventuali raccolte o versamenti e il contenuto vescicale. Inoltre sarà possibile studiare la pervietà delle vene degli arti inferiori. Lo strumento permette anche di eseguire manovre operative come guidare la puntura di vene del braccio o del collo per mettere a dimora le infusioni terapeutiche riducendo l’impatto sul Paziente; di guidare il drenaggio di fluidi dal torace, e di aspirare e drenare eventuali raccolte addominali.

Il direttore generale di Asl2 Marco Damonte Prioli ha sottolineato l’importanza di questo strumento: “Un altro tassello che stiamo costruendo per avere una qualità delle cure di assoluta eccellenza. Permette di evitare che il paziente si debba spostare dal letto. Fa parte di un progetto più ampio che vuole portare 10 letti del reparto qualificati come di alta intensità”.

E ha concluso: “E’ un segnale importante per tutta la comunità savonese quello che rappresentiamo qui oggi alla presenza di Associazioni di volontariato, Enti ed Aziende radicate nel territorio, che insieme hanno unito le forze a sostegno dei nostri specialisti per la diagnosi e la cura dei pazienti. Le donazioni sono il punto di contatto tra servizio sanitario e i cittadini”.

Il direttore della struttura complessa di chirugia Raffaele Galleano ha ringraziato i donatori e ha aggiunto: “E’ il fonendoscopio del nuovo millennio. Permetterà di eseguire valutazioni direttamente dal letto del paziente evitandogli spostamenti inutili”.