Ospedale Cairo, la minoranza dopo l’incontro con Corti: “Situazione disastrosa, ora ancora più preoccupati”

Cairo Montenotte. È stato un incontro che ha lasciato, se non aumentato, timori e preoccupazioni nella minoranza, quello avvenuto oggi pomeriggio, quando in consiglio comunale è intervenuto il nuovo direttore del distretto delle Bormide Luca Corti.

Così come avvenuto ieri, durante la riunione con i sindaci della Valbormida, anche oggi il dirigente dell’Asl2 ha parlato senza peli sulla lingua e illustrato la realtà, senza fare promesse irrealizzabili, ma assicurando il suo impegno e quello dell’azienda sanitaria di fare il possibile, in base ai fondi e al personale disponibile, per portare servizi sul territorio.

Una realtà fatta di carenza di medici e infermieri, pronto soccorso in sofferenza, tagli ai posti letto e al personale. Case di Comunità che devono essere realizzate, ma per farlo serve l’accordo con i medici di medicina generale: molti sono restii sull’argomento, così come i sindacati.

Una fotografia che preoccupa non poco l’opposizione, oggi ancora più consapevole delle cause che impediscono il potenziamento di alcuni servizi sul territorio. “Un disastro”, è sintetico ma significativo il commento finale di Fulvio Briano capogruppo di Più Cairo. Non è soddisfatto nemmeno “Cairo in Comune”, il consigliere Silvano Nervi dichiara: “Sono entrato in consiglio con parecchi dubbi e preoccupazioni e ora ne ho di più”. Entrambi i gruppi, però, ringraziano il dirigente per la franchezza e la disponibilità dimostrata. “Finalmente qualcuno ci ascolta”, hanno detto.

PUNTO DI PRIMO INTERVENTO, FERRARI: “SERVIZIO INDISPENSABILE”

Tra i principali argomenti sollevati dai due gruppi di minoranza, il Punto di primo intervento. La prima a chiedere delucidazioni è stata il capogruppo di “Cairo in Comune” Giorgia Ferrari: “Da anni stiamo combattendo una battaglia di quartiere – ha ricordato – Per noi è indispensabile che torni attivo h24, che continui ad essere gestito dai medici di emergenza e non diventi un ambulatorio di bassa intensità così come vuole la Regione. Anche perché, come dichiarato dalla stessa Asl e come avvenuto più volte, può essere utilizzato per stabilizzare i pazienti gravi nei momenti di emergenza in cui l’automedica è occupata, quindi bisogna fare in modo che riesca a lavorare e che non venga depotenziato”.

“Non c’è il personale medico ed infermieristico per aprire il Ppi h24 – ha risposto Corti -, non possiamo togliere medici al pronto soccorso del San Paolo. Tra l’altro se si dicesse loro che sono obbligati a fare turni fuori da Savona, se ne andrebbero via. Rischiamo quindi che i pochi che ci sono scappino. Per quanto riguarda l’ambulatorio a bassa intensità, si è avviato il progetto sperimentale ad Albenga dove è gestito da medici di medicina generale. Lo stesso è avvenuto a Savona e a Pietra. Al Santa Corona, nonostante fosse aperto solo al pomeriggio, ha trattato 600 pazienti in un mese e mezzo, diventando quindi uno ‘scarico’ importante per il pronto soccorso. Sul futuro del Ppi, comunque, non è l’Asl2 a decidere, ma la Regione, vedremo cosa dirà il piano socio sanitario”.

EMERGENZE, CORTI: “GIUSTO NON SIANO TRATTATE A CAIRO”

Riguardo al sistema delle emergenze-urgenze è arrivata la domanda di Fulvio Briano, che ha chiesto a Corti se ritiene sicuro, considerando anche l’età della popolazione e il clima valbormidese, come è organizzato attualmente.

“L’emergenza, quella vera, è rara – ha replicato Corti – e deve essere sempre trattata da un ospedale in grado di farlo, non in quello più vicino, altrimenti si rischiano dei morti. Ricordo inoltre che ora in quasi ogni comune è attivo il servizio notturno dell’elisoccorso, che è molto importante. Su questo bisogna educare la popolazione, cosa che non è avvenuta negli anni passati, quando dal pronto soccorso a Cairo si è passati al Ppi, un grande errore. I cittadini devono sapere come comportarsi e a chi rivolgersi, io mi rendo disponibile, come già annunciato ieri, ad organizzare degli incontri pubblici”.

CASA DI COMUNITÀ, CORTI: “OCCASIONE IMPORTANTE, MA SERVE ACCORdO CON I MMG”

Si è parlato anche della casa di comunità che dovrebbe aprire al San Giuseppe entro il 2026, come previsto dal Pnrr: “La ritengo un’ottima occasione – ha detto Corti – Così il territorio, oltre l’hub di Cairo, avrebbe anche sedi periferiche aperte almeno 12 ore 7 giorni su 7. Tutto questo sarebbe molto utile, ma prima bisogna mettere mano ai contratti dei medici di medicina generale, che si dovrebbero occupare del servizio. Certo è che finchè non troveranno un accordo con il Ministero per una nuova convenzione, non si potrà andare avanti”.

BRIANO: “QUASI IMPOSSIBILE PRENOTARE VISITE SPECIALISTICHE A CAIRO”

Tra le problematiche sollevate da Fulvio Briano, anche la difficoltà a prenotare una visita specialistica a Cairo: “Le liste d’attesa sono già lunghissime e quando si riesce ad avere un appuntamento, quasi sempre è in riviera o fuori provincia”.

L’intento dell’Asl, ha assicurato Corti, è quello di cercare di aumentare il numero degli specialisti: “Ora è rientrato l’ortopedico, gli otorini ci sono, perderemo però un dentista perché andrà in pensione. Il nostro obiettivo, anche se non è semplice, è quello di potenziarne il numero”.

Sempre riguardo agli specialisti, Briano ha segnalato il problema delle consulenze: “Ci dicono che i medici del Ppi non possano richiederle per i loro pazienti”. “Non è possibile farlo con gli specialisti esterni – ha detto Corti – ma lo è invece con gli specialisti interni, nessuno lo vieta”.

CARENZA DI MEDICI DI FAMIGLIA, CORTI: “A CAIRO NE PERDEREMO DUE NEI PROSSIMI ANNI”

Il direttore ha poi spostato l’attenzione sulla carenza dei medici di famiglia: “È una buona notizia che ci si siano state tre entrate nelle zone carenti della Valbormida, si tratta di tre medici giovani del primo anno di specializzazione e sono attivi nei loro comuni di residenza, questa è una garanzia per i cittadini che sanno che molto probabilmente resteranno a lungo a lavorare per loro. Speriamo che nei prossimi corsi si mantenga la possibilità di acquisire le scelte già al primo anno, sarebbe una follia se il ministero la abolisse. Per quanto riguarda Cairo, nei prossimi due anni si scopriranno almeno due posizioni, bisognerà trovare qualcuno, dovrebbe essere più facile perché sulla costa la domanda si sta saturando e quindi i medici per lavorare dovranno venire nell’entroterra”.

I PROGETTI DI ASL2 PER LA VALBORMIDA

Così come accaduto ieri con i sindaci, anche alla minoranza cairese sono stati presentati i progetti su cui Asl2 è al lavoro: entro Natale verranno raddoppiati (da 10 a 20) i posti letti nel nuovo reparto di riabilitazione che è stato riaperto pochi giorni fa, la tac verrà sostituita con i fondi del Pnrr, da gennaio il distretto avrà a disposizione un infermiere in più per ambulatori di prossimità e per i servizi territoriali. L’intento è di riuscire a far partire anche il progetto “India”, che prevede l’attivazione di un’ambulanza infermierizzata e si sta lavorando per mantenere in Valbormida la consegna dei farmaci a distribuzione diretta, ovvero quelli che vengono distribuiti negli ospedali.