Ospedale Albenga, Distilo vs Tomatis: “Il dialogo con Toti andava promosso prima. Ha preso in giro i cittadini”

Albenga. “Abbiamo letto con stupore che il sindaco di Albenga vuole iniziare un dialogo con Regione Liguria per l’ospedale di Albenga. Meglio tardi che mai. Noi sosteniamo da tempo che il dialogo è l’unica cosa giusta da fare per tutelare i cittadini di Albenga e per tutelare l’ospedale”.

Inizia così il nuovo attacco di Diego Distilo indirizzato al sindaco di Albenga Riccardo Tomatis. Motivo del contendere, ancora una volta, il destino dell’ospedale di Albenga e la riapertura del Punto di Primo Intervento.

“Il sindaco in questi anni ha preferito fare della grande confusione cercando di scaldare gli animi di comitati , associazioni cittadini che hanno a cuore l’ospedale, – ha proseguito Distilo. – Ha usato la croce bianca e altre associazioni per metterla sulla politica facendo perdere tempo ai cittadini. Di fatto se avesse iniziato subito il dialogo con Toti oggi avremmo già aperto un punto di primo intervento come ha annunciato Regione Liguria per il prossimo anno”.

“Ora come sempre cosa dirà al comitato senza pronto soccorso si muore? Si è sbagliato? Ha capito che politicamente è molto debole? Oppure adesso racconterà l’ennesima bufala politica dicendo che il merito è suo? Semplice ora vedremo il prossimo comunicato del Sindaco che dirà che è riuscito ad ottenere di tutto cosa che invece era già stata stabilita dalla Regione Liguria”.

“Che brutta storia per Albenga ma ricorda molo una famosa favola, quando la volpe non arriva all’uva dice che è acerba’. Peccato che qui di volpe non ne vedo proprio”, ha concluso.