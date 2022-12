Ospedale Albenga, Ciangherotti invita Gino Rapa a candidarsi: “Profilo ideale per il centrodestra, lo aspettiamo in lista”

Albenga. “La politica è un’arte nobile e proprio per questo non vedo perché un’intellettuale come Gino Rapa continui ad evitarla nella forma pur praticandola nella sostanza. Il Fieu di Caruggi è in prima linea per l’ospedale di Albenga e per il centrodestra sta facendo un lavoro davvero encomiabile. Auspico una sua candidatura alle prossime elezioni amministrative”. A dichiararlo è il consigliere comunale e capogruppo di Forza Italia albenganese Eraldo Ciangherotti.

Secondo Ciangherotti, “l’impegno profuso da Rapa in questa battaglia è davvero importante, tanto che si fatica a ricordare simili attenzioni sul tema da parte sua anche quando, dieci anni fa, il PD chiuse il pronto soccorso dell’ospedale di Albenga. Oggi, soprattuto grazie al lavoro sul campo di Gino Rapa, il lavoro del centrodestra albenganese è ancora più valorizzato. Gliene siamo davvero grati e non vediamo l’ora di poter lavorare insieme a lui al futuro programma elettorale da sottoporre all’attenzione dei cittadini”.

“Il sindaco, a differenza di alcuni suoi colleghi del suo stesso colore politico, non è in grado di tenere rapporti con la Regione – prosegue l’esponente forzista – e ha creato un clima di tensione controproducente per gli interessi di tutti i cittadini albenganesi. Riccardo Tomatis sta cercando in tutti i modi di passare come l’unico difensore del Santa Maria di Misericordia e pur di farlo è disposto anche a prendersi i meriti (che evidentemente non ha) della futura riapertura del punto di primo intervento”.

Secondo il capogruppo ingauno “se Albenga riavrà un punto di primo intervento, il merito non sarà di certo del sindaco Tomatis, che pur di mettere il cappello sopra a questi risultati sarebbe disposto a tutto. Gli albenganesi sanno bene che, se siamo arrivati a questo punto di rottura con l’ente regionale, la colpa è soprattutto di un sindaco che ha portato la nostra città a combattere una guerra politica che non porterà a nulla di buono. Mentre Pietra Ligure (guidata dal PD) ottiene molto per il Santa Corona, Albenga (guidata dal PD) è sempre più isolata a causa delle tensioni create da chi amministra la città”, conclude Ciangherotti.