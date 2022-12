Alassio. È andata in scena questa mattina (26 dicembre), la 58esima edizione del Cimento Invernale di Alassio, tornato in grande stile dopo due anni di stop obbligato causa pandemia. Poco dopo le undici di stamattina è stato il Dj del Mare, Franco Branco a dare il via alla “ciumba” organizzata puntualmente dalla Società Nazionale di Salvamento in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune di Alassio.

Oltre 160 gli iscritti: temerari che hanno deciso di “affrontare” il mare in uno scenario unico e per certi versi ideale: temperatura esterna, 13 gradi; 16 gradi in acqua.

Tra i nuotatori anche il vicesindaco di Alassio Angelo Galtieri, mentre il sindaco Marco Melgrati, sempre presente, ha dovuto dare forfait causa influenza.

A impreziosire la giornata, in un clima di grande festa con centinaia di spettatori, la presenza delle Polizia di Stato con due moto d’acqua e l’elicottero del 15esimo Nucleo Elicotteristi dei Carabinieri di Villanova d’Albenga, che ha sorvolato a più riprese l’arenile per garantire la piena sicurezza dell’evento.

Ma ora qualche numero. Le partecipanti più giovani sono le gemelle Giada e Viola Belolli (11 anni) mentre il partecipante più giovane Federico Capogrosso (6 anni); la più anziana è Michela Acquarone (79 anni), mentre il più anziano Luigi Trevia (73 anni).

Il gruppo più numeroso è quello dei Nuotatori del Tempo Avverso (18); secondo, Cimento.it (13); terzo, Carabinieri (10); quarto, Happy Bussoli (8); quinto, Marcia Acquatica (5); sesto, Vismara&co (5); settimo, Berghem (5); ottavo, Svezia United (4).