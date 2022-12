Oggetti volanti non identificati, in provincia di Savona l’avvisamento di un “Transmedium”

Savona. Savona ancora teatro di fenomeni di oggetti volanti non identificati. L’Associazione Italiana Ricerca Aliena, fondata e presieduta dall’investigatore ufologo Angelo Maggioni, rende noto un avvistamento avvenuto nella provincia savonese qualche giorno fa.

“Un testimone, che desidera rimanere anonimo, avrebbe fotografato e immortalato uno strano oggetto luminoso che fluttuava in cielo. Dalle analisi effettuate con il programma Forense A. (utilizzato sia nei tribunali che dalle forze dell’ordine) gli scatti sono risultati genuini e non manipolati: non si evidenziano alterazioni dei dati di memoria della fotografia né alterazioni dovute a manipolazioni di fotoritocco. L’oggetto risulta essere di colore grigio luminoso e presumibilmente solido, di medie proporzioni (la distanza dal suolo presunta potrebbe essere tra i 2000 ed i 4000 metri di altezza). L’esame, inoltre, non ha evidenziato anomalie o vortici causati da sistemi di propulsione classici ordinari; la sua luminosità risulta invariata durante il suo spostamento e ciò esclude in un certo senso che l’oggetto sia luminoso a causa del riflesso dovuto dai raggi solari e che abbia una sua fonte luminosa autonoma (plasma)”.

Seppure simile ad altri avvistamenti è sempre bene precisare che “non possono essere esclusi alcuni fattori umani o naturali, come un Mylar o un fenomeno elettrico naturale (fulmini globulari)” mentre l’ufologo esclude “con certezza fonti convenzionali come aerei, volatili, palloni sonda, satelliti e che ci si possa trovare di fronte a qualche esercitazione militare. In Italia – prosegue l’ufologo – ormai la tematica ufologica è ridotta al sensazionalismo e alla speculazione, con ciò gettando fumo negli occhi a chi crede e segue il fenomeno ufologico. Abbiamo santoni, guru, addotti improbabili che raccontano quotidianamente fantasie solo con lo scopo di acquisire visibilità con la complicità di tv e radio; a loro poco importa se la notizia divulgata sia reale o meno”.

“Un aspetto interessante del fenomeno è che questi oggetti hanno la capacità di ‘fluttuare’ sia in aria che immergendosi in mare senza alcun tipo apparente di problema, mentre noi per poter ‘viaggiare’ in mare (sulla superficie, che sotto la superficie) in aria e nello spazio abbiamo bisogno di utilizzare differenti mezzi Senza contare del fatto che la ‘viscosità’ che compone l’aria e il liquido sono differenti e di spessore diverso in base ad alcuni fattori come ad esempio freddo e caldo; la viscosità è parte essenziale per l’attrito che si viene a verificare durante il movimento che sia questo in aria che sott’acqua. Questo porta ad avere diverse velocità dei mezzi con una differenza sostanziale tra i viaggi aerei e quelli marini. Questi oggetti apparentemente sembrano trovare un giusto equilibrio che permette di trovare stabilità durante il volo e il cambiamento improvviso della viscosità degli elementi. Quindi si parla di oggetti Transmedium. Altro conto è stabilire se tali oggetti siano poi effettivamente occupati da presunti alieni o se invece siano gestiti interamente dalla intelligenza artificiale.

Inoltre, secondo Maggioni “questi oggetti non hanno mai mostrato ostilità verso l’essere umano, non sono mai state portate prove indiscutibili di minacce e attacchi da parte di questi presunti oggetti. Ci sarebbero invece alcune interferenze sostanziali che agiscono sia a livello tecnologico che di salute verso l’essere umano, animale e vegetale. Interferenze che non hanno nulla a che vedere con i racconti fantasiosi di improbabili interventi alieni durante la guerra in Ucraina o su strutture nucleari, altrimenti noi ufologi dovremmo per primi domandarci dove abbiamo sbagliato facendo certe affermazioni che la stessa storia umana ha smentito spudoratamente,: sarebbe illogico disattivare testate fittizie (dunque non nocive né invasive) per permettere non solo lo sviluppo di test nucleari (che hanno distrutto veri e propri ecosistemi) ma anche lo sviluppo sempre più avanzato della stessa arma nucleare, tenendo conto anche che di fatto abbiamo sganciato due bombe nucleari su due grandi città causando la morte, negli anni, di milioni di persone; oppure della tragedia della centrale di Chernobyl: nessun aiuto alieno ha evitato la tragedia e le difficoltà di contenimento delle scorie nucleari che ancora oggi sono minacciose e pronte a creare un nuovo dramma”.

“Per quanto riguarda un probabile sviluppo di vita aliena (o di presunte civiltà aliene), ci sono migliaia di pianeti potenzialmente abitabili e quelli che possono aver sviluppato con molta probabilità una qualche forma di vita. Sono quelli che ancora oggi hanno attività tellurica. Il nostro pianeta è principalmente ricco di vita soprattutto per la sua forte attività tellurica, che fa sì che si sprigionino sacche di magmi ossidati ricche di acqua e ossigeno, elementi essenziali per la vita”.

Sull’avvistamento nel savonese, Maggioni spiega che “la Liguria più di altre regioni Italiane è coinvolta su tutti i principali livelli: dai semplici avvistamenti, ad incontri ravvicinati e abduction (presunti rapimenti alieni). Altro discorso è capirne lo scopo o il disegno globale di tale fenomeno”.