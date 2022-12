Nuovo consiglio direttivo Fisar Varazze, cariche e prossime iniziative

Varazze. La delegazione Fisar di Varazze, da tempo presente e attiva sul territorio da Varazze alla Valbormida, opera sulla scia del mandato nazionale Fisar, senza scopo di lucro, per la formazione della persona e della cultura nel campo dell’enogastronomia in generale, con particolare attenzione alla diffusione della conoscenza enologica e del vino, del suo corretto abbinamento al cibo e di un suo consumo consapevole.

Nei giorni scorsi attraverso elezioni fra i propri soci sono state rinnovate le cariche del Consiglio Direttivo per il periodo 2023-2026 con gli incarichi così convenuti alla prima seduta del consiglio. Eccole di seguito.

Delegata: Ribaudo Donatella.

Tesoriere: Benzi Enrico.

Segretario: Parino Alessandro.

Revisore dei conti : Scarrone Pier Francesco.

Consigliere: Bommarito Gianluca responsabile della squadra sommelier, eventi e degustazioni.

Consigliere: Di Maggio Federico responsabile social media, eventi e degustazioni.

Consigliere: Marioli Roberto responsabile locali associati, eventi e degustazioni.

Consigliere: Melis Andrea coordinatore eventi e degustazioni, public relations.

Consigliere: Siri Enrico responsabile gite e visite in cantina.

“Tante sono le idee in cantiere per i prossimi anni con particolare attenzione agli eventi sul territorio per promuovere una diffusa cultura più approfondita del vino e di come si integra nella nostra alimentazione e nel territorio di cui è parte integrante – affermano dalla delegazione -. E’ poi prossima all’avvio la campagna associativa 2023, per chi volesse entrare nella grande famiglia Fisar ci sono tante opportunità di partecipazione ad eventi e soprattutto la possibilità di iscriversi ai corsi da sommelier”.

“Proprio sui corsi Fisar delegazione di Varazze punta molto per contribuire a creare anche dei professionisti del settore che diventano trade d’union tra il mondo dei produttori del vino ed il mondo dei consumatori: prossimi all’avvio sono corsi di primo livello sia a Varazze che in Valbormida per iniziare un viaggio affascinante, ricco anche di storia, che sempre più consente di valorizzare e diffondere uno dei prodotti più antichi dell’uomo, addirittura risalgono al 8000 a.C. i primi riscontri della presenza del vino e dal 5000 a.C la vera e propria coltura della vite da vino, in Mesopotamia. Arrivando ai giorni nostri dove è così importante anche nell’economia di paesi come l’Italia e la Francia, essere parte attiva di questo settore, saper raccontare di vino è sia passione che cultura” concludono.