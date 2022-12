Nasce “CelleLab2”, associazione culturale ricreativa

Celle Ligure. Verrà inaugurata e presentata alla cittadinanza sabato prossimo, 10 dicembre, CelleLab2, associazione culturale formata da 4 soci fondatori. Un punto di riferimento e di iniziative per quanto riguarda la cultura del paese, ma non solo.

“Lo scopo dell’associazione, – spiegano a IVG.it , – é condividere interessi e passioni per raggiungere gli stessi obiettivi : divulgare la cultura e creare momenti ricreativi”.

Sono molte le idee e le attività in programma della nuova organizzazione. Tra le tante, un convegno per docenti di scuola superiore, tre giornate Archimedee, corsi di ceramica per bambini, di inglese, giochi matematici, incontri culinari, presentazione di libri, conferenze a carattere prevalentemente matematico.

Appuntamento sabato prossimo, 10 dicembre, alle 16 in Sala Consiliare.