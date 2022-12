Musica e amore per gli animali più sfortunati: la storia di Marika e Marco

Provincia. La musica li ha fatti incontrare e innamorare. Insieme, poi, hanno scoperto di amare molto gli animali. Così Marco Zambelli e Marika Colasanto, affermato direttore d’orchestra lui e cantante (soprano) di talento lei, attraverso i loro appuntamenti musicali hanno deciso di unire i loro talenti per raccogliere fondi a favore degli amici a quattro zampe meno fortunati.

Il racconto della loro storia passa attraverso i microfoni del podcast di IVG “La Telefonata” condotto dal giornalista Nicola Seppone. Una storia, una bella storia di speranza e altruismo, che speriamo possa essere di buon auspicio per l’anno che verrà.

MIO CARO AMICO SNOOPY…

L’idea di Marika e Marco prende forma dopo l’addio ad un amico speciale: “Snoopy, un bellissimo Beagle, era con me già prima dell’incontro con Marco – racconta Marika -. Entrambi eravamo molto legati a lui, ma dopo un periodo piuttosto complicato di malattia purtroppo Snoopy ci ha lasciati”.

Un duro colpo per Marika e Marco, a cui occorrono mesi per elaborare un lutto (un dolore) che – come ricorda la cantante savonese – “solo chi ha un cagnolino come migliore amico può capire”.

L’INCONTRO CON SPIKE

Nello stesso periodo e nel tempo libero, Marika e Marco prendono l’abitudine di portare a spasso gli ospiti del canile di Finale Ligure: “È stato lì che abbiamo incontrato per la prima volta Spike – ricordano -. Un cane anzianotto e un po’ malaticcio. Subito non ci sentivamo ancora pronti, ma passato il periodo più difficile siamo tornati in canile. Spike era ancora lì, nel suo box, da solo, anche perché nel frattempo la sua compagna era stata adottata”.

A quel punto Marika e Marco non resistono: “Non potevamo vederlo così, da solo – continuano -. Così abbiamo deciso di portarlo a casa con noi e da quel momento Spike è diventato parte della nostra famiglia. Adottare un animale non vuol dire solo salvargli la vita, ma significa anche cambiare la nostra. Non solo a livello pratico, ma soprattutto umano. Spike è rinato e giorno dopo giorno ci ringrazia con gli occhi, sembra volerci dire grazie di avergli dato una casa. Lui in cambio ci riempie la vita d’amore”.

Di qui il messaggio di Marika: “Tenete sempre le porte aperte, quelle di casa e quelle del cuore. Gli animali possono davvero cambiare le nostre vite in meglio”.

MUSICA E AMORE: L’IDEA DIVENTA REALTÀ

È stato lì, probabilmente osservando gli occhi pieni di gratitudine di Spike, il momento in cui Marika e Marco capiscono che possono fare qualcosa di più: “È nata così l’idea di sfruttare il nostro lavoro e le nostre capacità per provare a dare un contributo più concreto agli animali in difficoltà – affermano -. L’anno scorso ha preso quindi forma l’idea di organizzare concerti a scopo benefico per aiutare le associazioni presenti sul territorio”.

Il primo concerto con questo obiettivo viene realizzato il 6 gennaio scorso. Un evento i cui fondi raccolti vengono immediatamente destinati al canile di Finale Ligure. Cibo, medicine, materassi ortopedici, stalli. Le spese non mancano mai e le iniziative di Marika e Marco sono utili alle associazioni locali proprio per far fronte a tutte queste necessità.

OLTRE IL SAVONESE: UN AIUTO PER IL RANDAGISMO DEL SUD

Il problema del randagismo nel sud Italia è tanto noto quanto preoccupante. Marika e Marco, che da tempo stanno cercando di dare una mano anche oltre i confini regionali, lo sanno bene: “Quest’anno – spiega la cantante ligure – è nata una specie di collaborazione con una volontaria (Concetta Martorana) di San Cataldo che si occupa di tantissimi cani randagi. Le do una mano con la gestione di un profilo dedicato ai cani randagi”.

Marika, tuttavia, vuole spingersi oltre: “Ci piacerebbe organizzare qualcosa qui per cercare di dare una mano anche a distanza. Magari un concerto il cui ricavato possa essere destinato proprio al sud, dove c’è molto bisogno”.

I CONCERTI “DEL CUORE” DI MARIKA E MARCO: LE DATE SAVONESI

Sono almeno due gli appuntamenti da segnare in calendario non solo per godersi un po’ di buona musica dal vivo grazie a due professionisti come Marika e Marco, ma anche – e in questo caso soprattutto – per dare una mano alle associazioni canine attivi nella nostra provincia.

Il primo appuntamento, a favore dell’associazione “Liguria 4Zampe”, è in programma lunedì 26 dicembre alle ore 21 presso l’Auditorium San Carlo di Albenga. Il 6 gennaio, invece, alle ore 21 si terrà un nuovo concerto di Marika e Marco all’Auditorium Santa Caterina di Finalborgo. Questa volta il ricavato dell’evento sarà destinato a favore del canile finalese.